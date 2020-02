Charlize Theron koki muodonmuutoksen Bombshell-elokuvan uutisankkuriksi: ”Uskon tapahtumien auttaneen naisia kertomaan kokemuksistaan”

Kulttuuri

Charlize Theron koki muodonmuutoksen Bombshell-elokuvan uutisankkuriksi: ”Uskon tapahtumien auttaneen naisia k

Los Angeles

Fox-uutiskanava

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Carlson

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Seksuaalinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Charlize Theron

Hollywoodia

Bombshell-elokuva

Samaa