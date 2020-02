Kulttuuri

Miestä syytetään Banksyn katutaiteen varastamisesta Pariisissa: Pakkaus­veistä pitelevä rotta oli sahattu irti

Mies

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Katutaiteilija

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

sai syytteet katutaiteilija Banksyn taiteen varastamisesta Pariisissa perjantaina, kertoo uutistoimisto AFP.Miehen uskotaan olevan pariisilaisen modernin taiteen museon, Pompidou-keskuksen, syyskuussa tapahtuneen varkauden takana. Nimeä Banksy käyttävä kuuluisa brittiläinen katutaiteilija oli maalannut pakkausveistä pitävän rotan museon edustalla olevan liikennemerkin taakse.Todellisen identiteettinsä salaava katutaiteilija on julkaissut rottamaalauksesta kuvan Instagram-tilillään.Teos varastettiin viime syyskuun alussa. Varkaat olivat sahanneet sen kyltistä irti.Pompidou-keskuksella ei ole kokoelmissaan Banksyn teoksia, mutta museo teki poliisille silti rikosilmoituksen omaisuuden tuhoamisesta.”Vaikka teos ei ollut osa kokoelmaamme, olimme ylpeitä siitä, että taiteilija oli valinnut rakennuksemme edustan sen luomiseen”, Pompidou-keskus tiedotti syyskuussa Twitterissä.poliisi löysi varkaudesta epäillyn miehen hallusta kaksi teosta, joiden uskotaan olevan Banksyn tekemiä. Museon edustalta irti sahattua rottamaalausta ei kuitenkaan olla vielä löydetty.AFP:n lähteen mukaan poliisi yrittää nyt varmistaa, ovatko etsinnöissä löydetyt teokset todella Banksyn tekemiä vai kopiota.Katutaiteilija on varmistanut aidoiksi ainakin kahdeksan maalaustaan Pariisissa. Brittitaiteilija julkaisi teoksista kuvat Instagram-tilillään palattuaan Pariisin-matkaltaan kesällä 2018.Banksyn fanit ovat suojelleet joitakin katutaiteilijan teoksista pleksilasilla. Yksi Pariisin katumaalauksista ehdittiin kuitenkin tärvellä sinisellä spraymaalilla, kun tieto sen sijainnista levisi netissä, AFP kertoo.Rottamaalauksen lisäksi toinenkin maalaus Pariisissa on uutistoimiston mukaan kadonnut mystisesti. Työssä mies pitelee koiralle luuta, jonka hän on ilmeisesti sahannut koiran jalasta.Bansky on saanut urallaan valtavasti kansainvälistä huomiota. Hänen töitään löytyy ympäri maailmaa, ja kaduilta ja seinistä irrotettuja teoksia on myyty satojen tuhansien eurojen hinnoilla.Kuuluimpia taiteilijan töitä lienee Tyttö ja ilmapallo, jonka alkuperäinen versio on vuodelta 2002.Yksi Tyttö ja ilmapallo -printti myytiin 1,17 miljoonalla eurolla vuonna 2018 , mutta heti huutokaupan sulkeuduttua maalauksen kangas alkoi liukua alaspäin kehyksen sisällä käynnistyneeseen silppuriin Sothebyn huutokaupan osallistujien silmien edessä.Taiteilija paljasti rakentaneensa teokseen itsetuhomekanismin. Hän julkaisi tapahtumasta kuvan ja videon myöhemmin Instagramissa.Banksyn henkilöllisyys on pysynyt salaisuutena yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Toisinaan Banksya on epäilty yksittäiseksi taiteilijaksi, toisinaan ympäri maailmaa toimivaksi taiteilijakollektiiviksi.