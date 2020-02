Kulttuuri

Oscar-gaalassa maailman arvostetuimmat näyttelijät pitävät myötähäpeää aiheuttavia puheita, mutta sitä kannatt

Oscar-gaala

Viimeksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Gervais

Samaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ihan

Ja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sitä

Toisten

Laajemmin