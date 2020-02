Kulttuuri

Katsomista ja katseen kohteena olemista tutkiva Voyeur-esitys liikauttaa rutinoitunuttakin katsojaa

Todellisuuden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hyvin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Esityksessä

Valosuunnittelussa

Esitys jatkaa Universum-teatterissa 13.2. alkaen