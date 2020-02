Kulttuuri

Marokko – rakkauden ja sodan aika, Teema klo 20.00 ja Yle Areena. (K12)

televisio­draamat ovat monin tavoin toistensa oloisia. 1920-luvulle sijoittuva espanjalaissarja Marokko – rakkauden ja sodan aika (2017) on tyypillinen aikamme ja lajityyppinsä edustaja.Historiallisen taustan saava viihdedraama ammentaa sodasta ja ihmissuhteista. Se edustaa modernia sukupuolikäsitystä, jossa naiset nousevat taistelemaan oikeuksistaan toimia ja työskennellä patriarkaalisessa maailmassa. Hepsankeikkoja haihattelijoita kuvataan kevyen ironisesti.Sarja pyrkii viihdyttävään rea­lismiin, jossa ei säikytä verta ja kuolemaa. Miljööt, vaatteet ja kehot säilyvät kuitenkin luonnottoman puhtaina ja siisteinä.alun Marokko oli eurooppalaisvaltioiden siirtomaavalloitusten ja paikallis­väestön itsenäisyyspyrkimysten taistelutanner. Vuonna 1921 syttyneessä Rifin sodassa berberiheimot irtaantuivat Espanjan hallinnasta ja perustivat oman tasavallan.Tuosta ajasta sarja alkaa. Joukko madridilaisia sairaanhoitajia lähtee Espanjan kuningattaren kehotuksesta marokkolaiseen satamakaupunkiin Melillaan perustamaan Punaisen ristin sotasairaalaa. Tällä siunauksella hankkeen päättäväinen ylihoitaja Carmen pitää kiinni asemastaan eikä alistu miehiseen päätäntävaltaan.Melillaan haluaa myös Julia, jolta puuttuu sairaanhoitajan koulutus, mutta joka sitäkin päättäväisemmin haluaa selvittää sekä taisteluissa kadonneen veljensä että rakastettunsa kohtalon.Jännitteet kasvavat voimakkaasti jo toisessa jaksossa. Romanssien takaa paljastuu sekä keveitä että traagisia salaisuuksia. Haavoittuneet sotilaat nousevat sotaoikeuden uhalla omien tapattamisesta syyttämäänsä upseeria vastaan.nakertaa yksi aikamme kuvakerronnan viheliäisistä vitsauksista: tarpeettomasti käsivarassa huojuva kamera. Tyylillä on perinteisesti kuvattu esimerkiksi sotimisen hektisyyttä, mutta ilmaisukeinon perusteeton ylikäyttö kääntyy itseään vastaan. Samaten voisi kyseenalaistaa sotatoiminnan korostetut hidastukset.Kerronta kuitenkin kulkee, ja tarina eittämättä koukuttaakin, eritoten kun henkilöhahmoja ja heidän suhteitaan tulkitaan vahvasti.Jaksot esitetään keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin. Areenassa sarja on nähtävissä kokonaan.