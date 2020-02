Erikoinen halldorofoni oli Joker-elokuvan ja Chernobyl-sarjan ahdistavan musiikin yksi salaisuus – Uusi soitin on kehitetty Suomessa

Kulttuuri

Erikoinen halldorofoni oli Joker-elokuvan ja Chernobyl-sarjan ahdistavan musiikin yksi salaisuus – Uusi soitin

Tämän

Yksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomalaisesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Úlfarsson

Juttua täydennetty 11.07: Lisätty tieto halldorophone-soittimen suomenkielisestä käännöksestä.