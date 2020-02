Kulttuuri

Kotimainen uutuusohjelma Siipan saappaissa käsittelee kivasti vakavaa aihetta eli arjen kuormitusta

Suomessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Siipan saappaissa, MTV3 klo 20.00 ja Mtv-palvelu.