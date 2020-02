Keuruulla kuvattu uusi actionkomediasarja on kuin Tuntematon sotilas huumeissa – Ohjaaja Jalmari Helanderille kuvaaminen on suurta ja kallista leikkiä Kalifornian kommando on riehakas suomalainen armeijakomedia. Sarjan ohjannut Jalmari Helander haluaisi ohjata samaan sekoilutyyliin myös elokuvan Tuntemattomasta sotilaasta.