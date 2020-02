Kulttuuri

Vesalan uusi albumi on epätasainen ja jopa pettymys – Sillä on silti yksi hänen parhaista kappaleistaan, jossa

Kotimaisia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vesala tekee

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Parhaimmillaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vesalasta

https://www.hs.fi/haku/?query=joonas+angeria

https://www.hs.fi/haku/?query=teemu+brunila

https://www.hs.fi/haku/?query=jukka+immonen

Albumin kuolema