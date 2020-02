Amos Rexin uusi näyttely esittelee yli 150 teosta suomalaisilta nuorilta taiteilijoilta – tältä näyttävät HS:n kriitikoiden poimimat 12 suosikkia

Kulttuuri

Amos Rexin uusi näyttely esittelee yli 150 teosta suomalaisilta nuorilta taiteilijoilta – tältä näyttävät HS:n

Amos Rexissä

Sini Monosen valinnat:

Minea Lång

Annika Korhonen

Liisa-Irmelen Liwata

Anna-Karoliina Vainio

Harri Mäcklinin valinnat:

Heikki Korkala

Eero Karjalainen

Aki Särkiniemi

Juho Könkkölä

Timo Valjakan valinnat:

Emili Hellman

Catrin Edlund

Beriwan Ceylan

Rosalia Silfer