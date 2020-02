Kulttuuri

Nämä näyttelyt kannattaa katsoa viikonloppuna: Jani Leinonen teki logoista kappelin lasimaalauksia, ja Mikko P

Totuus ja kaikki valheet

Jani Leinosen

Lies, Lies, Lies 1.3. saakka Zetterberg Galleryssa (Ludwiginkatu 3–5). Ke–pe 14–19, la–su 12–16.

Omalakista kauneutta

Johanna Aallon

Kenties 1.3. saakka Galleria Amassa (Rikhardinkatu 1). Ti–pe 11–17, la–su 12–16.

Muistoja kohtaamisista

Anna Retulaisen

Kohtaamisia 9.3. saakka Helsinki Contemporaryssa (Bulevardi 10). Ti–pe 12–18, la–su 12–16.

Elävä värimaalaus

Pekka Sassin

Moving Colours 8.3. saakka Galleria Heinossa (Uudenmaankatu 16–20). Ti–pe 11–17, la–su 12–16.

Valoa ja alkumaisemia

Mikko Paakkola

Hiljaisuuden meri 1.3. saakka Galleria Brondassa (Annankatu 16). Ti–pe 11–17, la–su 12–16.

logoista koostuvat lasimaalaukset muuttavat gallerian valon ja heijastusten leikiksi, maalliseksi kappeliksi, jossa vastakohtapareina eivät ole hyvä ja paha vaan totuus ja kaikki valheet.maalaukset edustavat eräänlaista abstraktia impressionismia, jossa ilmavat ja toistensa läpi kuultavista siveltimenvedoista rakentuu omalakista ja kiehtovaa kauneutta.teokset kertovat kohtaamisista työhuoneilla ja kirjojen ääressä. Kun muisti on karsinut kaiken epäoleellisen, jäljelle ovat jääneet ainekset lujiin ja intensiivisiin maalauksiin.videoteos on elävä värimaalaus, joka saa hieraisemaan silmiä pariinkin otteeseen. Leijuvat väriusvat ja sähäkät jälkikuvat herättävät kysymyksiä näkemisestä ja sen olemuksesta.maalaa alkumaisemia. Hänen teoksissaan on vain taivas ja maa ja horisonttiviiva niiden välissä. Ja tietenkin luomiskertomuksen valo, joko kalpea kajastus tai hehkuva punainen.