Juntin tai huumoripunkkarin leima ei Vesa Jokista, 50, hetkauta – enemmän laulajaa ärsyttää kaikenlainen ahdasmielisyys, myös musiikissa

Kulttuuri

Juntin tai huumoripunkkarin leima ei Vesa Jokista, 50, hetkauta – enemmän laulajaa ärsyttää kaikenlainen ahdas

Harva

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ganesista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Omia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Edellis­vuonna

Viisikymppinen