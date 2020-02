Elokuvantekijä Miia Tervo haluaa välttää uskontoa ja politiikkaa: ”Mutta eihän se täysin onnistu, jos käsittelee ihmisten elämälle tärkeitä asioita”

Kuka?

Miia Tervo



Syntynyt Helsingissä 1980. Kasvanut Muurolassa.



Valmistunut elokuvaohjaajaksi Aalto-yliopistosta 2012.



Lyhyitä dokumentteja: Hylje (2005), Lumikko (2009), Santra ja puhuvat puut (2013).



Lyhyitä fiktioita: Pieniä kömpelöitä hellyydenosoituksia (2015), Ei mitään hätää (2019).



Esikoispitkä Auroralla (2019) on 13 Jussi-ehdokkuudella.



Tottumiskysymyksellä on kaikkiaan neljä Jussi-ehdokkuutta, joista Tervo on osallisena käsikirjoituksen ja ohjauksen ehdokkuuksissa.



Täyttää 40 vuotta tiistaina.