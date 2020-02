Kulttuuri

Netflixin deittireality Onko rakkaus sokea? mukailee Ensitreffit alttarilla -formaattia

Ulkonäöllä

ei pitäisi olla merkitystä. Tätä teoriaa on laulukisoissa testannut Voice of Finland. Suhderealityn saralla sitä koettelee yhdysvaltalainen Netflix-sarja Onko rakkaus sokea?Joukko sinkkumiehiä kerääntyy yhdelle puolelle taloa ja sink­kunaisia toiselle puolelle. He ta­paavat toisiaan huoneissa, joiden välillä on puheyhteys mutta ei näköyhteyttä. Yksi tosi-tv-ohjelman osallistujista kutsuu sokkotutustumista ”vastakohdaksi nykyaikaiselle deittailulle”.Sarja on miellyttävän suoraviivainen: juonnot ja rituaalit ovat minimissä ja parien keskustelut maksimissa. Sen idea mukailee Ensitreffit alttarilla -formaattia.Sinkut hakevat loppuelämän kumppania, ja hääpäivä on asetettu reilun kuukauden päähän. Ennen häitä parinsa löytäneet ihmiset viettävät yhdessä aikaa rantalomalla. Pariutumisrealityn lajia ei siis olla varsinaisesti uudistamassa.Vaikka rakkaudessa se oikea saattaisikin löytyä sokkona, te­levisiossa ulkonäöllä on merkitystä. Kaikki ohjelman sinkut ovat hoikkia, perinteisellä tavalla viehättäviä ja verrattain nuoria.