Black Sabbathin esikoisalbumin kuuluisassa kansikuvassa poseeraavan tytön henkilöllisyys paljastui viimein – Mutta piilotteliko tyttö todella kissaa takkinsa alla?

Kulttuuri

Black Sabbathin esikoisalbumin kuuluisassa kansikuvassa poseeraavan tytön henkilöllisyys paljastui viimein – M

Viisikymmentä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kansikuvan

Black Sabbath -levyn

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Macmillan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Livingstone

Black Sabbathin