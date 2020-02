Pilapiirtäjä Karlsson jäi eläkkeelle ja kertoo nyt, miten netti muutti hänen työnsä – Jotkut asiat ovat silti pysyneet, esimerkiksi Paavo Väyrynen

Kulttuuri

Pilapiirtäjä Karlsson jäi eläkkeelle ja kertoo nyt, miten netti muutti hänen työnsä – Jotkut asiat ovat silti

Runsaat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Näin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuoretta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suurempi

Loviisassa

Karlsson

Välillä

Piirtämistä

Henrik Karlsson valitsi HS:n pyynnöstä uransa varrelta viisi mieleen jäänyttä piirrosta