Runolaulu oli itämerensuomalaisten räppiä, ja nyt koko Helsinki saa tuta, mistä siinä on kyse – Runolauluviikolla herätellään patsaatkin henkiin

Runolaulu oli itämerensuomalaisten räppiä, ja nyt koko Helsinki saa tuta, mistä siinä on kyse – Runolauluviiko

Oodi runolaululle 22.–28.2. Koko ohjelma osoitteessa ikiturso.fi. Viikon tapahtumia voi seurata myös Facebookissa Oodi runolaululle -sivulla.

tyylit muuttuvat, mutta ihmisen kyky ja halu luoda, improvisoida ja tuottaa erilaisia ääniä ei häviä mihinkään. Juuri nyt nuorten miesten ja naisten tärkeä ilmaisukeino on rap. Nuoriso räppää häkellyttävän taitavasti tuntemuksiaan ja arkikokemuksiaan.Vuosisatoja, jopa -tuhansia sitten itämerensuomalaisten omaa ”räppiä” oli runolaulu. Maailmantilaa setvittiin viiden sävelen ja kahdeksantavuisten runosäkeiden avulla. Runolaulut saattoivat olla satojenkin säkeiden mittaisia, ja kertomuksissa totisesti sattui ja tapahtui. Kuin paremmissakin action-leffoissa.1900-luvulla runolaulu oli jo painumassa ikuiseen unohdukseen, mutta muutaman viime vuosikymmenen aikana tätä ainutlaatuista perinnettä on ymmärretty alkaa elvyttää. Yksi ymmärtäjistä on Ääniteatteri Iki-Turso, vuonna 1999 perustettu arkaaiseen runolauluun suuntautunut kansanmusiikin ammattilaisten ryhmä.Iki-Turso järjestää kokonaisen runolaulufestivaalin, ja siellä mattimeikäläisellekin selviää konkreettisesti, mistä runolaulussa onkaan kyse.Oodi runolaululle -tapahtuma levittäytyy viikon aikana ympäri Helsinkiä kulttuuritaloista kapakoihin, ja tapahtumien joukossa on niin yhteislaulutilaisuuksia, työpajoja, kilpalaulua, runolaulujameja kuin konserttejakin. Lapsillekin löytyy tekemistä.Tapahtumat käynnistyvät päivittäin kello 13 Helsingin eri Kalevala-aiheisten patsaiden juurelta – joita löytyy muuten jopa MTV3:n pihalta ja kaupungin talvipuutarhasta. Patsaita herätellään henkiin runolaulun avulla, kyllä!Keskiviikkona 26. helmikuuta Oodissa avautuvassa Runolaulun palvelupisteessä voi kokeilla oman äänen ulottuvuuksia, laulaa kehtolauluja, tehdä oman runolaulun tai osallistua lauluhäihin. Viikon aikana julkaistaan myös ainutlaatuinen Runolaulukirja.Festivaali huipentuu Kalevalan päivänä Oodissa järjestettävään Runolaulun yöhön. Kaikki viikon aikana järjestettävät yli 20 tapahtumaa ovat maksuttomia, Musiikkitalon juhlakonserttia lukuun ottamatta.