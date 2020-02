Vaikuttavista mustavalkokuvistaan tunnettua Pentti Sammallahtea viehättää hiljainen alakulo, huumoria unohtamatta – ”Mitä huonompi sää, sen parempi kuva”, hän sanoo

Kulttuuri

Vaikuttavista mustavalkokuvistaan tunnettua Pentti Sammallahtea viehättää hiljainen alakulo, huumoria unohtama

Kumpulassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pentti Sammallahti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sammallahden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sammallahti