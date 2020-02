Sieniä voi käyttää jopa korkokenkien ja hautausasun valmistamiseen, osoittaa uutuusnäyttely – vahvasta sienirihmastosta voi tulla tulevaisuuden rakennusaine

Kulttuuri

Sieniä voi käyttää jopa korkokenkien ja hautausasun valmistamiseen, osoittaa uutuusnäyttely – vahvasta sieniri

Lontoo

Nyt

Eurooppalaisissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Somerset Housen

Taideteoksiakin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Näyttelyn

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomalaisia

Somerset House: The Art, Design and Future of Fungi -näyttely on maksuton ja auki huhtikuun 26. päivään asti.