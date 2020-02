”Eläinten huonon kohtelun tietäminen sitoo jatkamaan, kunnes asiat muuttuvat”, sanoo 70 vuotta täyttävä Hannele Luukkainen

Kulttuuri

”Eläinten huonon kohtelun tietäminen sitoo jatkamaan, kunnes asiat muuttuvat”, sanoo 70 vuotta täyttävä Hannel

Tyttö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elämän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lapsuutensa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Opintojen

Kissojen

Eri