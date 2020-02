”Olen parempi kuin Spotify”, lataa YleX:n musiikkitoimittaja Teppo Vapaus, jolle algoritmi on myös mieluisa työkalu

Kulttuuri

”Olen parempi kuin Spotify”, lataa YleX:n musiikkitoimittaja Teppo Vapaus, jolle algoritmi on myös mieluisa ty

”Olen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Teppo Vapaus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Joulukuussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Teppo Vapaus, YleX klo 20.00 ja Areena.