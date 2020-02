Kulttuuri

Britannian ilmavoimien hävittäjälentäjäkurssilla muistellaan Top Gun -elokuvaa

Kolmiosainen

Top Gun – todelliset taistelulentäjät, TV2 klo 21.25 ja Areena.

dokumenttisarja Top Gun – todelliset taistelulentäjät (2019) kertoo RAF:n eli Britannian ilmavoimien järjestämästä hävittäjälentäjäkoulutuksesta.Nimi tuonee monelle mieleen Yhdysvaltoihin sijoittuvan kasariklassikon Top Gun – lentäjistä parhaat (1986). Yksi sarjan oppilaista kertookin, että he itse asiassa siteerailevat kurssilla elokuvaa toisilleen.Sarjassa opetellaan lentämään uutta ja erityisen kallista F-35 Lightning -hävittäjää, jollainen muuten vieraili Suomessa helmikuun alussa.Isoista haasteistaan huolimatta Top Gun -sarjan oppilaat ovat arkisempia ja rauhallisempia kuin Top Gun -elokuvan hahmot. He myös juttelevat hommia tehdessään rennommin. Sarjan lentojaksot ovat hienoja mutta eivät toki niin esteettisiä kuin elokuvassa.Kesällä elokuvateattereihin on tulossa elokuvan jatko-osa Top Gun: Maverick (2020), mutta sitä odotellessa voi viihtyä brittiseurassa.