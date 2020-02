Kulttuuri

Parasite ”paljastaa” Etelä-Korean todellisuuden, kehuu Pohjois-Koreaa kannattava lehti

Bong Joon-hon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elokuva

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Samoista