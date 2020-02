Kulttuuri

Kansallisoopperassa vieraileva Carmen-baletti ei lähtenyt liitoon

Carmen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Espanja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ongelmana

Kansallisbaletin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy