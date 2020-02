Kulttuuri

Pieniä oikkuja usein kuvaava Heini Aho jatkaa uusissa teoksissaan ajan teeman käsittelyä

(s. 1979) taide tuntuu välttelevän pysyvyyden ideaa. Aho ei epäröi antaa teostensa horjahdella, notkahtaa ja liukua välillä pois paikoiltaan.Galerie Anhavassa esillä olevassa Ahon näyttelyssä Pastel Lemon Yellow Soft Passive Aggressive nähdään monia Ahon taiteesta tuttuja linjoja. Taiteilijan tuotannossa vakiintunutta ajan käsittelyä laajennetaan kineettisillä tiimalasiveistoksilla. Fools Time (I, II ja III) (2020) on muodoltaan yllättävän siisti. Siinä aika kuluu konkreettisesti seinällä myötäpäivään kiertävissä lasisissa tiimalaseissa.Useissa teoksissa ilmennetään aikaa joko esittämällä prosessia, jossa jokin tulee hiljalleen esiin, tai viittaamalla suoraan ajan kulumiseen. Blush Powder Lullaby (2020) ”kovertaa” jalustalla seisomisen sijaan gallerian lattiaan kulumaa.Videossa The Inner Life of Things (2019) maalataan pyöreän kappaleen sisäpuolta näkyväksi havainnollistaen samalla havaitsemisen kehkeytymistä. Teokselle voi löytää vastinparin gallerian kellaritilasta, jossa videossa Touching The Modern Life (2020) tapahtuu sama prosessi ruukkumaisille esineille, joiden muoto hahmottuu materiaalin lisäämisen kautta.Turkulaislähtöisen Ahon tuotanto kuvaa usein pieniä oikkuja. Hän on leikkinyt performatiivisissa videoissaan arjen havereilla vaikkapa kasaamalla huojuvia pinoja tai heittelemällä vaatekappaleita seinään kiinnitettyyn ”mustaan aukkoon”. Samaa nyrjähtelevää otetta on myös teosnimissä, jotka ovat tyypillisesti sanaleikkejä. Tällainen on myös teoksessa Corner is A Place Where Two Sides Meet (2020), joka on esineiden kulmia leikkaamalla ja yhdistämällä syntynyt maalausmainen esinekollaasi.Aholle tuttua humoristista otetta edustavat gallerian sivuhuoneessa olevat Full Door Stop -sarjaan (2020) kuuluvat veistokset. Niissä teosten kineettinen elämä pysäytetään alkuunsa: gallerian seinään on kiinnitetty pieniä ovivariaatioita, jotka on kiilattu paikoilleen möhkälemäisillä ihmisen raajoja muistuttavilla ”stoppereilla”.