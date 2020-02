Kulttuuri

Harrison Ford nauttii digitaaliselle koiralle puhumisesta elokuvassa, joka näyttää hienolta mutta tuntuu vesit

”Elämän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Erämaan kutsu

https://www.hs.fi/haku/?query=charlton+heston

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

On jopa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Harmaapartainen