Kulttuuri

Nämä näyttelyt kannattaa käydä katsomassa viikonloppuna: brittitähtiä kahdesta sukupolvesta, painajaismaisia m

Tukala turvatarkastus

Sukupolvensa

Ed Atkins 23.8. saakka Nykytaiteen museo Kiasmassa (Mannerheiminaukio 2). Ti–pe 10–20:30, la 10–18, su 10–17.

Poeettisesti filmistä

Tacita Deanin

Tacita Dean 3.5. saakka Espoon modernin taiteen museo Emmassa (Ahertajantie 5, Tapiola). Ti 11–17, ke–pe 11–19, la–su 11–17.

Ahdistavat muistot

Kauhun

Jarno Vesala 22.3. saakka galleria Hippolytessä (Yrjön­katu 8–10). Ti–pe 12–17, la–su 12–16.

Mykkä mielenilmaus

Vuoden 2019

Nastja Säde Rönkkö 23.8. saakka Espoon modernin taiteen museo Emmassa (Ahertajantie 5, Tapiola). Ti 11–17, ke–pe 11–19, la–su 11–17.

Vapaat kuvat

Runsaassa

Generation 2020 10.5. saakka Amos Rexissä (Mannerheimintie 22–24). Ma 11–18, ke–to 11–20, pe 11–18, la–su 11–17.