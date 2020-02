Kulttuuri

Miksi elokuvan alkuajan keskeistä pioneeria Alice Guy-Blachéa ei muista enää kukaan?

Miten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uran

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elämäkerturien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ensimmäinen nainen: Alice Guy-Blaché, Teema klo 20.01 ja Yle Areena.