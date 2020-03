Kulutuksesta ahdistunut opiskelija Janna Syvänoja katsoi huoneensa nurkkaan kertyneitä Helsingin Sanomia ja teki niistä ensimmäiset paperikorunsa

Kulttuuri

Kulutuksesta ahdistunut opiskelija Janna Syvänoja katsoi huoneensa nurkkaan kertyneitä Helsingin Sanomia ja te

Kuvataiteilijaksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mutta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sama

Kuten