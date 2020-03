Tove Jansson kirjoitti rakkauslauluja, mutta ei halunnut koskaan julkaista niitä – Nyt ne kuullaan ensi kertaa Emma Klingenbergin ansiosta

Kulttuuri

Tove Jansson kirjoitti rakkauslauluja, mutta ei halunnut koskaan julkaista niitä – Nyt ne kuullaan ensi kertaa

Löytöretki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Klingenbergin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Klingenberg

Tove Jansson – lauluntekijä -konserttia esitetään Svenska Teaternissa maaliskuussa ja huhtikuussa.