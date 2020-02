Berliinin elokuvajuhlien pääpalkinnon voitti iranilaiselokuva, joka kritisoi maassa langetettavia kuolemantuomioita Berliinin elokuvajuhlien Kultaisen karhun voitti iranilainen draama Sheytan vojud nadarad (There Is No Evil). Ohjaaja Mohammed Rasoulof ei maastapoistumiskiellon takia päässyt itse noutamaan palkintoaan.