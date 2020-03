Nykytaide Ed Atkins: Live White Slime 23.8. saakka Nykytaiteen museo Kiasmassa (Mannerheiminaukio 2). Ti–pe 10–20.30, la 10–18, su 10–17. Kiasman viidennessä kerroksessa on viime aikoina esitelty taiteilijoita, joihin liittyy superlatiiveja.

Jos syksyllä nähty Ragnar Kjartanssonin The Visitors (2012) oli The Guardian -lehden mukaan 2000-luvun paras taideteos, nyt Kiasman viidennen kerroksen valtaava Ed Atkins on superkuraattori Hans-Ulrich Obristin mukaan yksi aikakauden tärkeimpiä taiteilijoita.

Superlatiivit herättävät korkeita odotuksia. The Visitors vastasi niitä täysin, mutta Atkinsin kohdalla tilanne on monimutkaisempi. Kiasman näyttely jättää jälkeensä ristiriitaisen vaikutelman, joka yhtä aikaa valju ja vakuuttunut.

Kokemus on toisaalta tarkoituksellinen. Atkins tunnetaan tietokoneanimaatioista, jotka leikkivät syvästi inhimillisten tunteiden ja CGI-grafiikan muovisuuden välisellä ristiriidalla. Groteskius, huumori ja monitasoinen käsitteellisyys yhdistyvät teoksissa tavalla, joka tekee niiden rekisterin paikantamisesta vaikeaa – mutta myös hyvin kiehtovaa.

Atkins tutkii teoksissaan elämää digitaalisessa ajassa, yleensä varsin pessimistisellä otteella. Teosten pääosassa on usein yksinäinen mieshahmo, joka käy korkealentoista monologia keskellä absurdeja, usein raadollisia tilanteita.

Moni muistanee Kiasman Ars17-näyttelystä Atkinsin teoksen Ribbons (2014), jossa Dave-niminen hahmo ryyppää ja vaipuu houreiseen, itsesäälin täyttämään humalaan.

Kiasmassa auenneen yksityisnäyttelyn keskiössä oleva vi­deoinstallaatio Safe Conduct (2016) on myös hyvä esimerkki Atkinsin tavaramerkiksi muodostuneista animaatioista. Kolmikanavaisessa videossa sekoamispisteessä oleva mies on juuttunut loputtomaan lentokentän turvatarkastukseen kuin modernin ajan Sisyfos.

Aluksi läpivalaisulaitteen muovikaukaloon ilmestyy tietokone, ananas ja paistettu kana. Sitten aseita, verta ja ulostetta. Lopulta mies alkaa repiä ruumiinosiaan ja nylkeä omia kasvojaan Maurice Ravelin Boléron kiihdyttäessä taustalla maanisesti tahtiaan.

Lähtökohtana ovat lentoyh­tiöiden turvavideot, joiden Atkins huomasi olevan pääsääntöisesti animaatioita. Hän tajusi, että animaatiomuoto saa esitetyt vaaratilanteet vaikuttamaan keveämmiltä ja etäisemmiltä.

Teos vie saman keveyden ja karmeuden välisen jännitteen äärirajoille. Atkins muuttaa turvatarkastuksen eräänlaiseksi teknologisoituneen maailman metaforaksi, joka kommentoi muun muassa intimiteetin ka­toamista kaikkialle läpitunkevien tekniikoiden valvonnan alla.

Teos on karmaiseva, mutta myös oudon hypnoottinen. Atkins osaa tasapainoilla mestarillisesti luotaantyöntävyyden ja mukaansatempaavuuden välillä. Vaikka näkymä oudoksuttaa, silmiä ei saa käännettyä pois.

Kokemuksena näyttely on hyvin erilainen kuin Ragnarin The Visitors, jonka unenomaisuuteen oli helppo upota. Atkinsin taide taas vie mukavuusrajojen äärelle, ja hypnoottisessa kammottavuudessaan se tuo ennemminkin mieleen Kiasmassa syksyllä nähdyn Torbjørn Rødlandin.

Ristiriitaiselle näyttelykokemukselle on myös toinen, oletettavasti tahattomampi syy. Näyttelyssä on esillä vain kaksi videoteosta sekä muutama runoilla kirjailtu äänieristyslevy, joiden tarkoitus jää hyvin epämääräiseksi. Vaikka Safe Conduct vie paljon tilaa, viidennen kerroksen salien tyhjyys pistää pahasti silmään.

Näyttely loppuu ikään kuin kesken, ja pois lähtee nälkäisenä kuin ravintolasta, jossa on liian pienet annokset.Harri Mäcklin

Ninth Freedom -teoksen ahdistavuus syntyy ääniraidasta. Kuva: Kiasma