Nykytaiteen museo Kiasmassa näyttely, jonka käytyäsi et koskaan koe lentomatkaa samalla tavalla kuin ennen. Brittitaiteilija Ed Atkinsin teoksissa happinaamarit huohottavat ja läpivalaisuhihnalla kulkevat sisäelimet.

Julkaistu: 2:00

Videotaiteilijan Ed Atkinsin Kiasma-näyttely on hänen ensimmäinen yksityisnäyttelynsä Suomessa. Kuva: Sami Kero / HS

Aika harvoin ennen haastattelua pohtii voiko taiteilijan ojennettuun käteen tarttua lainkaan.

Nyt sellainen ajatus kuitenkin välähtää mielessä.

Syynä ei ole brittiläisen Ed Atkinsin moitteettomalta vaikuttava hygieniantaso, vaan kaikkialta päälle tunkevat koronauutiset, jotka tekevät ihmisestä vainoharhaisen niinkin turvallisen oloisessa paikassa kuin nykytaiteen museo Kiasma.

Missä kaikkialla kansainvälisesti menestynyt taiteilija lienee viime viikkoina lennellyt?

Pian Atkins kuitenkin häivyttää epäilykset. Hän on tullut Helsinkiin Tanskasta, joka loistaa valkoisena alueena epidemiaa kuvaavalla maailmankartalla. Haastattelun hetkellä yhtään tartuntaa ei ole havaittu edes miljoonakaupunki Kööpenhaminassa.

”Ajattelimme ensin tulla junalla, mutta ajatus niin pitkästä matkasta taaperon kanssa tuntui uuvuttavalta”, Atkins sanoo.

Hän puhuu me-muodossa, sillä mukana on hänen kumppaninsa. Taapero puolestaan on hänen 2,5-vuotias tyttärensä.

Helsingin lentokenttää hän pitää tyypillisenä.

”Jos olet nähnyt yhden, olet nähnyt ne kaikki. En muista sieltä yhtään erottavaa tekijää.”

Taidekeräilijäpariskunta Anita ja Chaim "Poju" Zabludowicz lahjoittivat Safe Conduct-teoksen vuonna 2017 Kiasmalle. Kuva: Sami Kero / HS

Matkustamiseen liittyy Atkinsin (s.1982) näyttelykin Live White Slime, joka avautui Kiasman viidennessä kerroksessa perjantaina. Näyttelyn keskiössä on Atkinsin videoinstallaatio Safe Conduct (2016), joka syntyi ahkeran lentelemisen seurauksena.

”Panin lentokentillä merkille animaatiot, joissa tietokoneilla luodut hahmot etenivät läpi turvatarkastuksen. Niissä oli jotain häiritsevää, ja minulle syntyi tarve tehdä niistä parodiaa.”

Atkinsin mukaan lähtökohta teokselle oli oikeiden turva-animaatioiden teennäinen iloisuus. Niissä hahmot kulkevat läpi yksityisyyttä loukkaavan tapahtuman hymyillen ja ahdistumatta.

Omassa teoksessaan hän on kääntänyt asetelman päinvastoin. Siinä kolmella jättimäisellä videoruudulla esitetään erään epäonnisen mieshahmon eteneminen läpi painajaismaisen turvatarkastuksen ja vaiheittainen luhistuminen.

Kannettavan tietokoneen, pistoolin ja mattoveitsien lisäksi hän jättää tarkistettavaksi myös ananaksen, munuaisensa, suolistonsa ja lopulta päänsäkin.

Taiteilija itse kutsuu teosta ”slapstick-kauhu-baletti-turvallisuusvideoksi”, mikä kuvaakin sitä aika mainiosti.

Kiasman ylintä kerrosta hän pitää jättimäiselle teokselleen poikkeuksellisen hyvänä areenana.

”Tämä paikka on kuin luotu tällaisen esittämiseen. Tännehän voisi sijoittaa vaikka pienen lentokoneen.”

Uudessa Ninth Freedom-teoksessa Atkins palaa turvavideoiden teemaan. Kuva: Sami Kero / HS

Safe Conduct on odottanut esille pääsyä Kiasmaan yli kahden vuoden ajan, sillä miljardiomaisuuksistaan tunnettu suomalais-brittiläinen taidekeräilijäpariskunta Anita ja Chaim "Poju" Zabludowicz lahjoitti sen museolle vuonna 2017.

Lahjoitetun teoksen arvon kerrottiin tuolloin olevan kuusinumeroinen.

Mielenvikaisena soundtrackina turvatarkastuksen taustalla soi Maurice Ravelin vuonna 1928 säveltämä Boléro. Atkins pitää vanhaa korvamatoa tärkeänä osana teostaan.

”Kaikki tuntevat Boléron. Sitä voisi kutsua loppuun käytetyksi roskaksi, ja juuri sellaista halusin teokseen.”

Moni muu säveltäjä saattaisi loukkaantua sanavalinnasta, mutta Ravel itsekin hämmästeli toisteisen teoksensa suosiota aikoinaan kollegalleen.

”Olen säveltänyt vain yhden mestariteoksen: Boléron. Valitettavasti siinä ei ole yhtään musiikkia”, hän sanoi.

Kiasman näyttelyn toisessa teoksessa Ninth Freedom (2020) asetelma on käännetty ylösalaisin. Siinä lentokoneen sisällä pyöriviä oikean oloisia onnettomuusohjeanimaatioita on tehostettu liioitelluilla ääniefekteillä.

Tulos on vähintäänkin häiritsevä.

Ninth Freedom -teoksen ahdistavuus syntyy ääniraidasta. Kuva: Kiasma

Täkäläiseen auktori­teettius­koiseen mu­seokävi­jään näyttelyn teeman voisi kuvitella uppoavan hyvin. Kyselytutkimusten mukaan suomalaiset luottavat poliisiin enemmän kuin mikään muu eurooppalainen kansa, ja myös usko armeijaan on poikkeuksellisen korkealla.

Taiteilija on poliisin nauttimasta liki 90 prosentin luottamuksesta vaikuttunut.

”Näin nopeasti nähtynä Helsinki vaikuttaakin hyvin turvalliselta, ja kivaltakin. Toisaalta osa minua epäilee aina kun jokin vaikuttaa liian kivalta. Pohdin silloin, että missä on se ongelma piilotettuna. Vähän kuin niissä hymyilevissä animaatioissakin.”

”Ehkä lontoolaisen sisällä asuu aina myös tietty vainoharhaisuus auktoriteetteja kohtaan. Luotan ihmisiin, mutta olen varovainen suhteessa instituutioihin.”

”Ihmisten puuttuvaa turvallisuudentunnetta voidaan käyttää aina myös väärin, kuten monissa maissa tälläkin hetkellä tapahtuu.”

Lopulta läpivalaisulaitteeseen kulkee myös asiakkaan pää.

Safe Conduct -termi tarkoittaa kulkulupaa, joka takaa pääsyn alueen läpi esimerkiksi sotatoimialueella. Atkins sanoo teoksen saaneen vähintäänkin alitajuisia vaikutteita Euroopan pakolaiskriisistä ja brexitistä, jonka kannattajien kokee ratsastaneen kansanäänestyksen alla pelolla ja hysterialla.

Itse hän tosin on säästynyt pahimmilta konflikteilta, asuttuaan viime vuodet ensin Berliinissä ja sitten Kööpenhaminassa.

”Olen todella onnellinen, etten asu Britanniassa nyt. Pelkään, että se tilanne nielaisisi minut. Enkä ole muuttamassa sinne ihan heti takaisin.”

Nyt teoksia katsellaan Kiasmassa myös kannanottona koronavirukseen. Itse taiteilija on päättänyt pysyä evakuoiduista kylistä ja karanteenihotelleista kertovista jutuista niin etäällä kuin mahdollista.

”En seuraa uutisia, sillä pyrin säilyttämään mielenrauhani. Sen sijaan olen ottanut asenteen, etten voi tällä hetkellä muuta kuin pestä käsiäni, joten suuntaan energiani johonkin todelliseen. Itse asiassa avuttomuus noin suurten asioiden edessä on aika vapauttavaa.”

Alla video Atkinsin Ribbons-teoksesta.

Kiasmassa Atkins ei ole ensimmäistä kertaa. Ars17-näyttelyssä käyneet saattavat muistaa hänen jättimäisen Ribbons -videoteoksensa, jolla esiintyi alfaurokselta vaikuttava Dave, ilman paitaa ja röyhkeän itsevarmana.

Arkkityyppisen lihaksikas skinhead joi, poltti, lauloi ja vilautteli intiimejä paikkojaan yleisön edessä. Teokseen toi tehoa se, että röyhkeällä hahmolla vaikutti olevan historia ja traumojakin. Kyynelien nieleskelyn lomassa katsoja kuitenkin oli kaiken aikaa tietoinen välineestä eli tietokoneesta.

Dave oli samaan aikaan sekä järkyttävän inhimillinen että järkyttävän epätodellinen olento.

”Dave oli ensimmäinen ostamani hahmo”, Atkins sanoo.

Tähän on ehkä hyvä pysähtyä.

Miten niin ostamasi?

Dave on ensimmäinen Atkinsin luomista mieshahmoista.

Videotaiteilija selittää. Toisin kuin voisi kuvitella, hahmot hänen teoksissaan eivät ole alusta pitäen hänen tekemiään, vaan ostettu tietokonemallinnuksia myyvästä Turbosquid-nettikaupasta.

Näin Dave on hänen hahmojensa alkupiste, ja turvallisuusvideon hahmo yksi tämän tuunatuista versioista.

”Joo, hän on upgreidaus”, Atkins sanoo. ”Hänelle minulla ei ole varsinaista nimeä, sillä olen lopettanut niiden nimeämisen. Yleensä kutsun sitä nimellä Mies numero 3.”

Työtä hahmot ovat toki tuottaneet myöhemminkin. Daven tapauksessa Atkins käytti liikkeentallennusteknologiaa ja laittoi sen istumaan, puhumaan, kävelemään ja vaikka röyhtäilemään omien liikkeidensä mukaisesti.

Mies numero 3:n tapauksessa vaivaa tuotti erityisesti ihon ja hiusten tuunaaminen. Kaikkiaan hahmon loppuunsaattaminen vei puolisen vuotta, Atkins arvioi.

”En itse osaa ohjelmoida, vaan olen pelkkä amatööri ja kuluttaja. Onneksi minulla on kuitenkin apunani paljon ihmisiä. Esimerkiksi animaattori Adam Singlair on ollut korvaamaton yksityiskohdissa.”

Tiimi kannattaa valita hyvin, sillä vauhdilla kehittyvän tietokonegrafiikan aikakaudella videotaiteilijan on pysyttävä ajan tasalla. Muuten taidot ovat hetkessä käyttökelvottomia.

Mies 3 kiskoo naamaansa irti videolla. Kuva: Kiasma

White Slime tarkoittaa eläimen rehusta puristettavaa viimeistä luujauhoa, joka sisältää verisuonia ja nahkaa, ja josta voidaan tehdä eläinrehua tai makkaraa.

Nykyisessä keskustelussa termiä voisi pitää myös synonyymina valkoiselle heteromiehelle. Atkins ei mielleyhtymää kiellä, mutta sanoo, ettei teoksen päätarkoitus ole kuvata maskuliinista kriisiä.

Sitä paitsi valkoinen mies on vallitseva normi animaatiohahmomarkkinoillakin.

”On vaikeaa ostaa ei-valkoinen hahmo”, hän sanoo. ”Siellä on muitakin, mutta ne ovat erittäin huonolaatuisia. Kaikkein kalleimmat ja laadukkaimmat mallit ovat aina kauniita ja sopusointuisia valkoihoisia.”

Videolla Mies 3 repii naamaa irti itseltään, ja toisella videoseinällä maksa lätsähtää hihnalle.

”Jos hahmoon on autofiktiivinen suhde, niin kai hänen vahingoittamisessaan on jotain masokistista”, Atkins pohtii.

Nenä irtoaa videolla.

”Se minua aina askarruttaa, että kuka muu ostaa näitä.”

Ed Atkins pitää itseään ahdistavista teoksista huolimatta optimistina. ”Elämässäni on paljon rakkautta”. hän sanoo. Kuva: Emmi Korhonen

Videoteostensa ohella Atkins valmistelee ensimmäistä pitkää elokuvaansa ja kirjoittaa. Oma kirjailijasuosikki on venäjänjuutalainen runoilija Boris Pasternak, joka on tullut tunnetuksi Tohtori Živagon kirjoittajana.

Atkinsin oma suosikki on kuitenkin Pasternakin omaelämäkerrallinen teos vuodelta 1931.

”Se on todella outo, melankolinen kirja. Siinä on erikoinen rakenne, ja samaan aikaan se on erittäin runollinen ja kaunis”, Atkins sanoo.

Kirjan englanninkielinen nimi on Safe Conduct.

Se ei ole tietenkään sattumaa.

”Ajattelen, että myös tietokoneanimaatio on pohjimmiltaan melankolinen media, koska niissä ei ole todellista elämää.”

”Lopulta sen sydämessä on menetys.”

Haastatteluiltana Helsingistä löytyy Suomen toinen koronatapaus, ja seuraavana päivänä Tanska ilmoittaa ensimmäistä tartunnasta.

Toivottavasti taiteilija muistaa pestä käsiään.

Ed Atkins: Live White Slime Nykytaiteen museo Kiasmassa 23. elokuuta saakka.