Tasavallan Presidentti -yhtye hajosi jo 1970-luvulla, mutta on tehnyt muutamia paluukonsertteja. Nyt on sovittu vielä yksi konsertti ensi kesäksi, kertoo Vesa Aaltonen. Kuva: Niklas Meltio

Rumpali Vesa Aaltosen treenikämpän seinällä on keikkajulisteita ja kuvia vuosikymmenten takaa: Tasavallan Presidentti, Made in Sweden, The Group ja monia muita. Nämä ovat vain muutamia niistä kokoonpanoista, joissa Aaltonen on noin 55 vuotta kestäneen soittajanuransa aikana ehtinyt soittaa.

Maineikkain yhtyeistä on epäilemättä Tasavallan Presidentti, jonka Aaltonen perusti kitaristi Jukka Tolosen kanssa kesällä 1969.

”Mehän treenattiin silloin Tolosen kanssa ihan hullun lailla. Ei meillä ollut edes biisejä, vaan treenattiin kimppasoittamista, että saatiin bändi toimimaan”, Aaltonen muistelee.

Treenaaminen auttoi: Tasavallan Presidentin muusikoiden soittotaitoa ihailtiin laajasti ulkomaita myöten. Yhtye myös kiersi ahkerasti Britanniassa.

Tässä lyhyt näyte yhtyeen alkuaikojen musiikista Ylen Elävästä arkistosta:

Aaltonen oli aloittanut rumpujensoiton vasta muutamaa vuotta aiemmin ja on soittajana itseoppinut. Hän eteni nopeasti aloittelijasta ammattilaiseksi, ja Tasavallan Presidentin monimutkaisessa progressiivisessa rockissa soittotaidoille oli tilausta. Tärkeänä etappina soittajanurallaan Aaltonen pitää Dannyn Rock Side Show -kiertuetta, johon hän pääsi kesällä 1968 tuuraamaan vakituista rumpalia Kurt Mattsonia tämän loukkaannuttua konsertissa pyrotekniikkaonnettomuudessa.

”Olin nuori kundi, mutta pääsin maan parhaiden soittajien kanssa kehiin. Vaikka se oli kesäshow ja iskelmää, siitä sai valtavasti oppia.”

Wigut vai Pressa? Tätä kysymystä Suomessa pohdittiin kovasti 1970-luvun alkupuolella. Tuolloin suomalaista progressiivista rockia hallitsi kaksi yhtyettä, Wigwam ja Tasavallan Presidentti, joiden ihailijat ajautuivat ilmeisen herkästi mielipiteenvaihtoon toistensa kanssa.

”Olihan siinä kaksi diggarikuntaa. Me oltiin sellaiset ’bändiviholliset’ – lainausmerkeissä, sillä mehän oltiin todella hyviä ystäviä. Mutta se kilpailu tuli siis kuulijoiden puolelta, ei meiltä. Jotkut sanoivat etteivät tykkää Pressasta, koska se on sellaista pilitystä, ja Wigwamissa hienoja melodioita ja laulua ja kaikkea”, Aaltonen muistelee.

”Mutta Pressahan on aina ollut livebändi”, Aaltonen sanoo ja viittaa viime syksynä julkaistuun Live in Lambertland -levyyn, jolla Svart-levy-yhtiö juhlisti bändin perustamisen 50-vuotisjuhlaa. Siinä on konserttitaltiointeja kolmelta Tasavallan Presidentin keikalta vuonna 1972.

”Suuri osa Pressan musiikista oli improvisaatiota, mutta sitä ei koskaan voinut laittaa levylle. Sen sijaan lavalla 25 minuuttia kestävä kappale meni hyvin, se oli spontaania.”

Se oli ajan henki. Aaltonen muistuttaa, että progressiivinen rock oli tuon ajan nuorisomusiikkia, jota bändit kiersivät soittamassa tanssilavoilla. ”Katselin vanhoja Suosikkeja, ja mehän vuoroteltiin Wigujen kanssa ykkösbändinä. Vasta sen jälkeen tuli Kirka.”

Sekä Tasavallan Presidentti että Wigwam kiersivät myös ulkomailla tavoittelemassa menestystä ja saavuttivatkin sitä. Vuonna 1973 Tasavallan Presidentti esimerkiksi soitti Englannissa Readingin festivaalilla, ja sen jälkeen Ylen Erkki Toivanen haastatteli yhtyettä Lontoon Hyde Parkissa:

Tosin suuri kansainvälinen läpimurto jäi kummaltakin yhtyeeltä puuttumaan ja toiminta hiipui.

Tasavallan Presidentin hajottua Aaltonen ja Wigwamissa soittanut basisti Pekka Pohjola alkoivat tehdä yhteistyötä. Jälleen alkoi hillitön harjoittelu, samalla tavoin kuin Jukka Tolosen kanssa aiemmin. ”Tultiin Pekan kanssa kahdestaan aamulla kämpälle ja alettiin soittaa. Välillä mentiin syömään, sitten taas soitettiin ja illalla mentiin kaljalle.”

Aaltosesta ja Pohjolasta muodostui tanakka komppisektio, jonka soittoa voi kuulla parilla Pohjolan soololevyllä sekä The Group- ja Made in Sweden -yhtyeiden levyillä. Tässä Elävän arkiston tallenteessa The Group on jo muovautunut Pekka Pohjola Groupiksi, joka soittaa Helsingissä Espan lavalla:

”Pekan sävellyksissä oli uskomattoman hienoja melodioita, mikä progessa on mielestäni harvinaista. 1970- ja 1980-luvulla Tolosen ja Pohjolan sävellykset ovat ihan legendaarisia, koska niitä voi vaikka viheltää sen jälkeen kun ne on kuullut.”

Ajat kuitenkin muuttuivat, ja progressiivisen rockin suosio väistyi punkin, discon ja uuden aallon tieltä. Suomalais-ruotsalaista Made in Swedeniä pyydettiin Abban taustayhtyeeksi Australian-kiertueelle, mutta Aaltonen ja Pohjola kieltäytyivät.

”Me oltiin progemiehiä ja sanottiin ettei me tällaista lähdetä soittamaan”, Aaltonen päivittelee. ”Eihän mennyt kuin kaksi vuotta, niin soitin Paula Koivuniemen levyllä!”

Aaltonen löysi itselleen uuden uran studiomuusikkona. Hän on yksi eniten levyttäneistä suomalaisista studiomuusikoista, ja 1980-luvulta alkaen hän oli pitkään monien television musiikkiviihdeohjelmien vakiorumpali.

Televisiotyöstä syntyi 2000-luvulla myös Pop Finlandia -orkesteri, joka soitti aluksi Mtv3-kanavan itsenäisyyspäivän jättikonserteissa Helsingin jäähallissa lukuisien artistien taustayhtyeenä. Aaltosen johtama bändi esiintyy edelleen vaihtuvien solistien kanssa. Aaltonen esiintyy jatkuvasti myös Juha Tikan johtamassa yhtyeessä.

Progejuuriaan Aaltonen pitää yllä ”harrastusbändikseen” kutsumansa Vesa Aaltonen Progebandin kanssa. Siinä hän soittaa 1970-luvun progressiivista rockia nuorempien muusikoiden kanssa.

Tasavallan Presidentti on vuosien varrella tehnyt muutamia paluukonsertteja, mutta pysyvämpää toimintaa ei ole ollut sitten 1970-luvun. Viime syksynä julkaistuissa muistelmissaan Aaltonen sanoo, ettei Tasavallan Presidentti enää tulisi esiintymään, mutta nyt hänellä on uutta kerrottavaa:

”Juuri varmistui Tasavallan Presidentin konsertti ensi kesän Viapori Jazz -festivaalille.”