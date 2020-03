Kulttuuri

Konsertteja esitetään maailmalla tyhjille katsomoille koronaviruksen takia – voiko sama tapahtua Suomessakin?

Tänään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Saman ratkaisun

Virus

Spontaanit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Peruutukset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tilanne