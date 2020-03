Vielä muutama vuosi sitten Valtteri Laurell Pöyhönen sävelsi Dalindèo-yhtyeelleen menevää jazzia, jonka kirkkaat melodiat ja rautalankasoundit veivät suoraan menneisyyteen. Osin ehkä vaaralliseen mutta alati positiiviseen sellaiseen.

Edellinen levy Slavic Souls pyöri suomalaisen identiteetin ympärillä tangoineen kaikkineen. Kriitikoiden ja kuulijoiden rakastamaan kultasuoneen Pöyhönen osui seitsemän vuoden takaisella Kallio-levyllä. Sen romanttisen elokuvallisissa tunnelmissa twistattiin Kurvissa ja häröiltiin Piritorilla.

Nyt muusikko on kääntänyt kelkkansa täysin.

Ensi viikolla julkaistaan niin teemoiltaan kuin tunnelmiltaankin synkkä ep-levy Dark Money. Sen avulla Pöyhönen ja yhtyeensä käsittelevät globaaleja ongelmia kuten veroparatiiseja, eriarvoisuutta, valeuutisia ja sotateollisuutta.

Syksyllä julkaistaan samasta teemasta toinen ep, ja kun nämä kaksi yhdistetään, tuloksena on yksi kokonainen, maailman vääryyksiin kantaa ottava levy.

Aurinkoinen surf-tunnelma on siitä mahdollisimman kaukana.

Mitä Pöyhöselle on tapahtunut?

”En mä ole koskaan mikään ilopilleri ollutkaan”, muusikko naurahtaa.

”Mulla ei ollut nyt sellainen fiilis ollenkaan, että olisin halunnut tehdä jostain romanttisesta tai abstraktista aiheesta musiikkia.”

Fiilis oli mennyt, ja se johtui ympäröivästä maailmasta. Pöyhönen on tullut viime vuosina yhä tietoisemmaksi. Ja kuten usein käy, niin nytkin tieto vain lisäsi tuskaa.

Juuri nyt hänestä tuntuu, ettei tämä maailma ole sellainen paikka, jossa voisi vapaasti kirjoitella sympaattista musiikkia. Rikkaiden ja köyhien välinen railo ammottaa liian suurena. Maailmaa vaivaa rakenteellinen epäoikeudenmukaisuus. Myös jatkuva kasvun vaatimus järkyttää häntä.

”Tai voihan maailma olla sellainen paikka elokuvissa ja sarjoissa ja siinä omassa kuplassasi, jonka luot. Mutta oikeasti se ei ole”, Pöyhönen sanoo.

41-vuotiaan Valtteri Laurell Pöyhösen tietoisuus on kasvanut hiljalleen.

Asiaa on kiihdyttänyt ehkä se, että hän on katsellut asioita toisenlaisesta perspektiivistä. Hän asui jo lapsena perheensä kanssa hetken Lontoossa, ja aikuisiästään hän on asunut valtaosan ulkomailla.

Viimeiset kymmenisen vuotta Pöyhönen on asunut Saksassa, Berliinissä. Työt musiikin ja yhtyeidensä Dalindèon ja Ricky-Tick Big Bandin parissa sekä duo PK Keräsen kanssa lennettävät Pöyhöstä tasaisin väliajoin Suomeen.

Pöyhönen ei halua olla pöyhkeä maailmanmatkaaja, joka muualla paljon reissanneena tulee kertomaan suomalaisille, mitä meidän pitäisi asioista ajatella. Mutta pakko hänenkin on myöntää, että joskus suomalaisten ongelmat tuntuvat aika pieniltä.

Edellisenä päivinä hän oli ihmetellyt suomalaisten reagointia lentokentällä, kun kaikki ei ollut mennytkään aivan odotusten mukaan, muun muassa Swissportin kuormaajien ulosmarssin vuoksi.

”Järjetön valitus. Ja miksi? No siksi, että Swissportin työntekijät eivät varmaankaan saa tarpeeksi liksaa. Ja se juuri on pointtini tässä koko jutussa.”

Erityisen selkoselleen Pöyhösen silmät avautuivat rikkaiden ja köyhien välisestä epätasa-arvosta, kun hän muutama vuosi sitten luki Nicholas Shaxsonin kirjan Aarresaaret: Miehet jotka ryöstivät maailman (Into, engl. Treasure Islands) sekä Jane Mayerin kirjan Dark Money.

Edellinen käsittelee veroparatiisien asemaa ja vaikutusta, jälkimmäinen ökyrikkaita, jotka murentavat demokratiaa.

Kirjat luettuaan hänelle tuli vahva tunne siitä, että jatkuvalle oman edun tavoittelulle pitää tulla loppu. Henkilökohtaista moraalista vastuuta on pakko ottaa.

Veroparatiisit ovat Pöyhösestä ilmeinen syy esimerkiksi sille, miksi Afrikan valtiot eivät kehity. ”Rikkaat pystyvät piilottamaan rahat kansalaisiltaan. ’Angolan prinsessalla’ on kaksi miljardia öljyrahaa. Siinä on helppo hymyillä, mutta joltain ne rahat on riistetty.”

Järkyttävää on myös se, kuinka ympäri maailmaa pommitetaan koko ajan ihan tavallisia ihmisiä, esimerkiksi Jemenissä ja Syyriassa.

”Eivät he ole sitä tilanneet, he haluaisivat vain elää elämäänsä. Mutta silti toiselta puolen maailmaa, Yhdysvalloista ja Venäjältä, tulee tyyppejä pommittamaan Syyriaan”, Pöyhönen pauhaa.

Hänestä globaali yhteiskunta ei ole koskaan ollut niin epätasa-arvoinen kuin nyt. Koko systeemi perustuu yksinomaan siihen, että pankit ja varakkaat ihmiset voisivat kiertää veroja.

”Kenen mielestä on ok, että Amazon ei maksa veroja mihinkään? Käsi pystyyn!”

Pankkikriisikin selvitettiin Pöyhösen mukaan sillä, että veronmaksajien selkänahasta revittiin miljardeja. ”Moniko isoista bosseista meni linnaan? Ehkä yksi tai kaksi.”

Vaikka välillä tulistuu ja innostuukin, Pöyhönen yrittää silti asetella sanansa tarkasti. Keskustelu on hänestä nykyään niin polarisoitunutta, että riitaa ja väärinymmärrystä tulee pienemmästäkin. Aikuiset keskustelevat yhtä rakentavasti kuin hiekkalaatikolla kinastelevat pikkulapset.

Sitä paitsi Pöyhönen sanoo olevansa viimeinen ihminen sanomaan oikeastaan yhtään mitään. Hän tietää lentävänsä aivan liikaa, vaikka onkin yrittänyt sitä minimoida.

”Mutta ei tämä näinkään voi mennä. Mitä enemmän näistä asioista puhutaan, sitä enemmän ihmiset ajattelevat. Jos näitä ei kelaa, ei mikään muutu.”

Pöyhönen peräänkuuluttaa yleistä kyseenalaistamisen eetosta. Hän toivoo, ettei tämänhetkistä tilannetta pidettäisi itsestäänselvyytenä. Jokaisen valinnoilla on merkitystä, välinpitämätön ei pidä olla. Pitää ymmärtää, mitkä tekijät aiheuttavat vääryydet.

”Jos tämä on peli rikkaat vastaan köyhät, niin rikkailla on asianajaja-armeijoita, jotka taistelevat heidän oikeuksiensa puolesta. Mutta kuka taistelee tavallisten ihmisten puolesta, jos me vain tilaamme Zalandosta juttuja, syömme sipsejä ja katsomme Love Islandia?”

Kun Valtteri Laurell Pöyhösen johtama Ricky-Tick Big Band teki vielä musiikkia räppäreiden Tommy Lindgrenin, Karri Miettisen eli Palefacen ja Redraman muodostaman Julkisen sanan kanssa, keinovalikoimaan kuuluivat sanat.

Dalindèon musiikki on sen sijaan instrumentaalia. Luulisi, että instrumentaalimusiikin avulla kantaa ottaminen on aika hankalaa.

Pöyhönen on eri mieltä. Hän siteeraa Agents-kitaristi Esa Pulliaista. ”Pulliainen on sanonut, että instrumentaalimusiikissakin on sanat. Niitä on vain todella vähän. Minusta se on kova sitaatti.”

Pöyhönen kertoo olevansa itse tyytyväinen esimerkiksi uudelta ep:ltä löytyvään Merchants of Miseryyn. Kappale kuvaa ”kärsimyksen kauppiaita” eli asekauppiaita, jotka tekevät kovia voittoja toisten kustannuksella. Säveltäjän onnistui tavoittaa siihen juuri oikeanlainen uhkaava tunnelma esimerkiksi syntetisaattorien avulla.

Katso ja kuuntele Merchants of Misery -video täältä:

Fake News -kappaleen maailma taas tulee varsinkin saksofonisoolosta. ”Pope Puolitaival toistaa siinä jotain viestiä maanisesti. Viesti on niin outo, etten oikein itsekään tiedä, mikä se on.”

Yksin Pöyhönen ei ole levyä tietenkään tehnyt. Toisena tuottajana on toiminut Didier Selin, ja yhteistä soundia on etsitty koko bändin voimin.

Teemoistakin on yhdessä sovittu. Poikkipuolista sanaa ei bändin jäseniltä ole tullut. ”He ovat kaikki humanisteja.”

Valtteri Laurell Pöyhönen toivoo, että tulevilla keikoilla hän voisi myydä Treasure Island -kirjaa. Hän on myös harkinnut, että puhuisi aiheesta keikkojen yhteydessä. Saarnoja ei ole luvassa, vain muutamia ”harkittuja pontteja”.

Ainakin Tampereella se voisi onnistua, Pöyhönen miettii. Siellä kun ihmiset ymmärtävät hänen slangilla puhumansa jutut jostain syystä aina parhaiten.

”Mutta samanlainen hyväntuulinen seremoniamestari minä tuskin olen näillä keikoilla kuin normaalisti.”

Pöyhönen vaikuttaa asiastaan vilpittömältä. Ja onkin: kantaaottavuus ei ole markkinointikikka uuden levyn myymiseksi.

”Ei minun edes tarvitse todistaa vilpittömyyttäni. Nämä ovat meidän kaikkien yhteisiä asioita. Jokainen tämän planeetan asukas on sinun naapurisi. Joku ne sinunkin hedelmäsi on poiminut, lapsi tehnyt vaatteesi. Kaikki on yhteydessä muihin. Itseään ei voi yhtäkkiä irrottaa siitä.”