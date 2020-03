Pop

Karina: 2. Playground. ★★★★

Suoma­laisen indie­popin jalustalle nostetun Karinan toiseen albumiin latautuu paljon odotuksia. Mihin suuntaan triosta duoon pienentynyt, ulkomaillakin kiinnostusta herättänyt dreampop-yhtye on kehittynyt vuoden takaisesta viiden tähden esikoisestaan?

Ainakin kohti isompia kontrasteja, upottavampia syvänteitä ja meluisampia kitaravalleja. Kitaristi Karin Mäkirannan ja basisti Helmi Tikkasen muodostaman yhtyeen toiselle albumille on haettu kirkkaampaa ja hiotumpaa muotoa Berliinistä tuottaja Jonas Verwijnenin avustuksella.

Yksiselitteisesti nimetty toisinkoinen 2 sisältää silti kaikki Karinan peruselementit: minimalismin ja lempeät harmoniat, suuret kaikuvat tilat, jotka täyttyvät kitarakerrosten jylinällä.

Teemoiltaan 2 on edeltäjäänsä vakavampi. Se kuulostaa keskustelulta, johon päästään vasta lukuisten raivorehellisten riitojen jälkeen. Siinä ladataan pöytään kaikki tunteet pelosta vihaan ja kiintymykseen. Kappaleista kuuluu kaipuu toisen lähelle ja rimpuilu kauemmas, halu olla oma itsensä, halu olla toinen.

Kappaleiden melodiat ovat edelleen kauniita, rakenteet aiempaa rikotumpia. Rytmit putoavat ja nousevat tiheämmin, mutta kokonaisuus tuntuu silti hallitulta ja määrätietoiselta.

Nössöpopin hipsuttelevasta viipyilystä on siirrytty kohti ylitsevuotavuutta. Duuri ja molli, pehmeä ja säröinen, hiljaisuus ja meteli voivat asua samoissa kappaleissa riidattomasti, ihmeellisesti.

Levyn avausraita Tunnustus johdattelee hapuillen pimeästä tunnelista ujojen sellojen saattelemana valoon. Yhteenmiksattuna se kasvaa kiinni seuraavaan, rauhoittelevaan kappaleeseen Auta, jonka lämmin laulumelodia takertuu korviin.

Albumin singlet En oo tän enempää ja Teko tuntuvat kurottelevan kohti laajempia kuulijakuntia. Ensin mainittu sotkee hempeyttä sanoihin ”kyllästyn ja närkästyn ja vihaan sua”. Loppuleijuttelu tuo mieleen tämän hetken suurimman indie-yhtyeen Tame Impalan.

Ihanasta solinasta esiin astuva Teko nostaa tempoa jopa tanssittavaksi – joskin vain hetkeksi. Laulu irtoaa kunnolla taustastaan ja kohoaa kuulaana äänimassan ylle tuoden mieleen radioystävällisen popin, Scandinavian Music Groupin esimerkiksi.

Levyn taitekohdan Claus ja Juuret ovat raskaampaa Karinaa. Clausissa pahaenteinen sävy ottaa vauhtia herkästä laulusta. ”Tuuli voimistuu, saat nähdä kaiken mitä ajattelen, oletko valmis”, se varoittelee ja kitarat nostattavat mielettömän ahdistuksen pauhun, joka hajoaa elektroniseksi meteliksi.

Juuret-kappaleessa näppäilevä nokkeluus väistyy repivästi itkevän kitaran tieltä. Levyn emotionaalisessa kaaressa ollaan kohdassa, jossa se kamalin pakottuu esiin, oma pienuus ja rumuus: ”pelkään olevani turha, jos näytän sen.”

Abstrakteihin tunneilmauksiin on välillä hankala tarttua. Toisaalta ne sulautuvat edellistä levyä selkeämmin ilmaistuihin äänimaisemiin, jotka nostattavat mielikuvia läikehtivästä kimaltavasta valosta läpäisemässä tummaa paksua vettä.

Karinan musiikki kuulostaa yhtä aikaa tutulta ja paikantumattomalta, omaltaan. Vertauspisteet on hahmoteltu esiin jo aiemmissa arvioissa ja haastateluissa. Se sotkee folkin keveyttä jytisevämpiin showgaze-henkisiin osioihin. Uudella albumilla olen kuulevinani lisäksi kaikuja Joose Keskitalosta, Anna Järvisestä ja varhaisesta Mewistä.

Siinä missä monet kotimaiset indiepopyhtyeet tuntuvat liikkuvan kapeamman ilmaisun kentällä, Karinan vahvuutena on kyky yhdistellä erilaisia vaikutteita ja tunnelmia. Mäkiranta–Tikkanen-duolla on soitossaan niin paljon varmuutta ja näkemystä, että tuntuu kuin se voisi kurkottaa mihin musiikilliseen suuntaan tahansa.

Albumille on haettu enemmän nyansseja ja rohkeampia valintoja, mutta se pysyy läpeensä tyylikkäänä. Kokonaisuus ei kuitenkaan päästä lähelleen kovin vaivattomasti. Sen sisuksissa on jotain tavoittamatonta.

Kriitikon valinnat: Bailu-Gaga on täällä taas, ja Ruusut ilahduttaa tekno-bängerillään

Single / Pop

Lady Gaga: Stupid Love

Interscope ★★★★

Onneksi elokuva­maailma ei imaissut A Star Is Born -tähteä täysin mukaansa. Lady Gaga julkaisee ensimmäisen soolokappaleen vuosiin, ja fanit odottavat kuumeisesti kuudetta albumia nimeltä Chromatica, joka ilmestyy 10. huhtikuuta.

Vaikuttaa siltä, että laulaja on tekemässä näyttävää paluuta tanssipopkuningattaren valtaistuimelleen. Ensimmäinen single Stupid Love on tarttuvan pöhkö elektrodisko-ralli. Kuopattu on Joanne-albumin americana-henkinen country folk, ja sen haudalla bileet järjestää ARTPOP- ja Born This Way -albumeilta tuttu vapaan rakkauden ilosanomaa levittävä hittimonsteri.

Mitään kovin uutta ja innovatiivista kappale ei tarjoa. ”Freak out, freak out, freak out, look at me now”, Gaga vaatii keskellä melko tavanomaisia koukkuja. Kertosäkeessä, ”I want your stupid love”, on läpilaulelun makua. Ranskalaisesta elektrohousesta tutut syntetisaattorimatot ja juustoiset efektit tekevät kokonaisuudesta silti herkullisen kornin.

Stupid Love vuosi internetiin viikkoja ennen virallista julkaisua. Se ainoastaan lisäsi hypeä uuden Lady Gaga -musiikin ympärillä.

Vaikka kappale ei kohoa laulajan ikonisten hittien rinnalle, antaa se toivoa vapauttavasti hörhöilevän bailu-Gagan paluusta.

Single / pop, elektroninen

Ruusut: Avaimet avaa ovii

Full Steam Records★★★★★

Supersuosittu indie-yhtye Ruusut palaa runsaan vuoden tauon jälkeen uudella musiikilla. Avaimet avaa ovii hakkaa kuulijan tajuntaan kylmällä teknojyskeellä, joka johdattelee vakavavireisen hienon popkappaleen ääreen.

Kappaleessa on kuumeisena venkoilevaa energiaa ja koneellista aggressiota, joka tuo mieleen Grimesin kulta-ajat.

Laulaja Ringa Mannerin tulkinta kuulostaa jälkeen ihailtavan itsevarmalta.

Uusi kappale kuulostaa erehtymättömästi Ruusuilta, mutta musiikkia on viety uuteen raikkaaseen suuntaan.

Single / pop, r&b

SZA & Justin Timberlake: The Other Side

Sony Music ★★★

SZA ja Justin Timberlake yhdistävät voimansa vaivattoman letkeästi soivalla hyvän mielen kappaleella, joka on tehty Trolls-elokuvan jatko-osan soundtrackille. Se ei kuulosta onneksi yhtä tunkkaisen tekopirteältä kuin ensimmäisen elokuvan Timberlake-kappale, vuonna 2016 julkaistu Can’t Stop The Feeling!

SZA:n ja Timberlaken kappaleella ei kuulla taputuksia ja liitoksistaan repeävää kuoroa, vaan se nyökkää 2000-luvun alun funkkaavalle r&b-sukuiselle popille, siis sille musiikille, jossa keinuvalanteinen Timberlake muinoin loisti ennen mies ja metsäparta -sekoiluvaihettaan.

Silti olen unohtanut kappaleen heti, kun se on loppunut. ”But the grass ain’t always greener on the other side” -kliseet jättävät kylmäksi.