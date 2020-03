Draama

Macbeth. Tallinna Linnateater. William Shakespearen tragedian pohjalta kirjoittanut ja ohjannut Antti Mikkola, dramatisointi ja käännös Paavo Piik, Shakespearen alkuteoksen vironkieliset käännökset Jaan Kross ja Kulno Süvalep, lavastus ja puvut Karmo Mende, valot ja videot Tiiti Hynninen, äänisuunnittelu Haar Tammik. Rooleissa Alo Kõrve, Hele Kõrve, Ursula Ratasepp, Piret Kalda, Külli Teetamm, Argo Aadli, Andres Raag, Mart Toome, Andero Ermel, Indrek Ojari, Andrus Vaarik, Priit Pius, Tõnn Lamp. ★★★

Tallinnan kaupunginteatterin Macbeth on häkellyttävä kokemus hieman hihityttävällä tavalla, kun sen käy katsomassa teatterin kotinäyttämöllä Tallinnan vanhan kaupungin sydämessä.

William Shakespearen tarunhohtoisen klassikkoteoksen nähdäkseen on ensin löydettävä tiensä keskiaikaisten kellareiden uumenista löytyvään teatterisaliin, missä näyttämöllä odottavat uimahousuihin pukeutuneet kiihkeät miehet ja tuulipuvuissaan sauvakävelevät topakat naiset.

Suomalaisen Antti Mikkolan uudelleen kirjoittamasta Macbethissä on kaikkien odotusten vastaisesti muovautunut komedia, mikä itsessään on jo pohjattoman koomista.

Macbeth on ehdottomasti maailmankirjallisuuden väkivaltaisimpia teoksia, eikä näytelmän nimeä ole legendan mukaan saanut tästä syystä edes lausua ääneen. Teatteripiireissä tabua on kierretty puhumalla ”skottilaisesta näytelmästä”.

Yleisön odotusten rikkomisen rinnalla Mikkolalla on käytössään myös toinen keskeinen komiikan keino, eli yllättävät mittakaavan muutokset. Shakespearen tragediassa totuus ja harha sekoittuvat toisiinsa, mutta Mikkolan komedia antaa lisäksi pienen ja suuren vaihtaa paikkaa keskenään.

Alkuteoksessa myyttisen Skotlannin usvaisilla nummilla mestataan maanpettureita ja käydään veristä taistelua kuninkaan kruunusta.

Mikkolan versiossa kovasti suomalaiselta vaikuttavan avantouintiseuran höyryisessä saunassa yritetään toipua seuran taloudenhoitajan tekemästä kavalluksesta ja kilvoitellaan hiki päässä hallituksen puheenjohtajan nuijasta.

Viime vuosina keskeisesti Tampereella työskennellyt Mikkola on ennenkin kääntänyt teosten perusasetelmia ympäri, myös Shakespearen parissa.

Espoossa nähtiin viimeksi Tampereen Teatterin vierailuna Mikkolan erinomainen sovitus Maria Jotunin romaanista Huojuva talo, jossa teoksen koko sukupuoliasetelma oli käännetty ympäri. Puolisoaan pahoinpitelevä uraohjus olikin nainen ja parisuhdeväkivallan uhriksi alistui mies.

Mikkolan uudelleen kirjoittaman Macbethin miehisessä maailmassa urheilusuoritukset ovat kaikki kaikessa. Menestystä saadessaan miehellä on taipumus kuvitella, että häneltä löytyisi edellytyksiä vaikka mihin. Miesten joukkuehenki on vahva, mutta silti joku on aina valmis vetämään välistä.

Suomalaisesta näkökulmasta tarkastellen esitys vaikuttaa vahvasti siltä, kuin Kummelit kohtaisivat Jouko Turkan.

Tampereella lähes koko ikänsä eläneen ja yhden Jouko Turkan näytelmän uransa aikana jopa ohjanneen Mikkolan kohdalla ajatus ei ole mitenkään kaukaa haettu.

Tallinnan kaupunginteatterin energisen nuorekkaalle näyttelijäryhmälle on toki muodostunut oma keskinäinen dynamiikkansa jo ihan välttämättömyyden pakosta. Ryhmä nimittäin pyörittää aivan valtavan laajaa ohjelmistoa teatterin neljällä eri näyttämöllä. Macbeth on pysynyt ohjelmistossa nyt jo kolmen vuoden ajan.

Shakespearen synkän tragedian hillittömiksi väännetyt hahmot ovat pohjimmiltaan tavattoman vakavia ja näyttelijät työskentelevät jopa yltiöpäisen tosissaan.

Alo Kõrven näyttelemä sporttinen Macbeth ilmentää kaikkia kuviteltavissa olevia miehisiä hyveitä, mutta kovin kauan tämä kaiken läpäisevä kunnollisuus ei riitä suojaamaan miestä jatkuvan kasvun pakkomielteeltä.

Urheiluseuran äijäporukan kautta esitys rakentaa jäntevän kuvan miehisen ryhmädynamiikan lainalaisuuksista koko tolkuttomuudessaan.

Hele Kõrven esittämä Lady Macbeth on puolestaan ylikorostuneen moni-ilmeinen sekä näyttämöllisenä hahmona että naisena. Dramaattinen Lady ei missään suhteessa jää näytelmän miesten varjoon, vaikka henkisesti hän on tavallaan siirtynyt jo varjojen valtakuntaan.

Mikkola työryhmineen on nähnyt todella vaivaa keksiessään nykypäivän vastineet tarinan pienimmillekin yksityiskohdille.

Niinpä Macbeth hyökkää todennäköistä kilpailijaansa Macduffia vastaan syyttämällä tätä ensin vaimonsa seksuaalisesta ahdistelusta ja aiheuttamalla sitten dioksiinimyrkytyksen.

Noitien hämärä ennustus Macbethin kohtalosta saa selityksensä, kun lopullinen löylytys tapahtuu saunavihdoilla ja Macbethin suojamuurikseen kasaamien konttorikalusteiden alapinnoilta paljastuu niiden valmistajan logo: Birnam Wood.

Vikkelien mittakaavamuutosten ansiosta komediaksi kääntäminen ei lopulta tuhoa näytelmän vakavaa pohjaa.

Komediallisuus ei peitä alleen myöskään näytelmän väkivaltaa. Verisillä kohtauksilla päästään tyylittelyn myötä suorastaan mässäilemään. Oli hauska pitkästä aikaa havaita, miten tehokas keino kouluvuosilta tuttu varjoteatteri on väkivallan esittämisessä. Suomalaisen Tiiti Hynnisen suunnittelemien valojen ja videoiden avulla kuninkaan murha nähdään mielettömänä kirvesleikkinä.

Tallinnassa esitystä seuratessa pisti silmään erityisesti se, miten pidättyväisesti yleisö suhtautui näyttämöllä kuvattuun väkivaltaan. Holtittomalle splatter-roiskuttelulle hihittely alkoi tuossa yhteydessä tuntua sopimattomalta. Virolainen teatteriyleisö tosin käyttäytyy kautta linja hyvin maltillisesti.

Espoossa vuosittain järjestettävillä Viro-viikoilla jää nähtäväksi, miten esitys toimii Tapiolan kulttuurikeskuksen nykyaikaisen neutraalissa teatterisalissa. Vaikuttaako suomalaisuudesta ammentava huumori turhankin tutulta ja kuluneelta, vai näyttääkö se virolaisten esittämänä ainoastaan vääristyneeltä.

Ehkä kansallisilla eroilla ei ole lopulta suurtakaan merkitystä sen suhteen, miten me jokainen löydämme itsestämme Macbethin.

Tallinnan kaupunginteatterin Macbeth vierailee Espoon kulttuurikeskuksen Louhisalissa (Kulttuuriaukio 2, Tapiola) to 5.3. klo 19, pe 6.3. klo 19 ja la 7.3. klo 14. Esitys on vironkielinen ja se tekstitetään suomeksi ja englanniksi.