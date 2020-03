Yhdysvaltalainen tv-yleisö koki tämän viikon alussa yllätyksen, kun MSNBC-kanavan pitkäaikainen juontaja Chris Matthews, 74, ilmoitti lopettavansa Hardball-ohjelman juontajana ja jäävänsä eläkkeelle.

Maanantain suorassa lähetyksessä Matthews ilmoitti eläköityvänsä.

”Tämä on viimeinen Hardball-lähetykseni MSNBC:llä”, Matthews kertoi.

Vuosikymmeniä tv-alalla työskennellyt ja politiikkaan erikoistunut Matthews on juontanut Hardball-ohjelmaansa kanavalla vuodesta 1997 lähtien, ja vaikka ohjelmalla on ollut vaikeuksia tavoittaa erityisesti nuorempia katsojia, on se ollut erittäin perinteinen politiikan keskusteluohjelma amerikkalaisten televisiossa.

Vaikka Matthewsin äkillinen eläköitymispäätös tuli sosiaalisen median kommenttien perusteella osalle amerikkalaiselle tv-alan ammattilaisellekin yllätyksenä, sitä edelsi monta peräkkäistä kohua.

Matthews myönsi suoraan, ettei hän ollut tehnyt eläköitymispäätöstä täysin oma-aloitteisesti. Sitä olivat edeltäneet keskustelut MSNBC-kanavan johdon kanssa.

”On selvää, ettei päätökseni johdu siitä, etten olisi enää kiinnostunut politiikasta”, Matthews sanoi.

Kahden viime viikon ajan Matthews on ollut jatkuvan julkisuusryöpytyksen kohteena. Ensimmäinen kohu sai alkunsa, kun Matthews kommentoi demokraattipuolueen presidenttiehdokkaaksi pyrkivän Bernie Sandersin voittoa Nevadan esivaaleissa.

Matthews yritti suorassa lähetyksessä kuvailla demokraattien yllätystä Sandersin voiton jälkeen ja päätyi vertaamaan sitä historialliseen hetkeen, jolloin natsi-Saksa oli valloittanut Ranskan toisen maailmansodan aikana.

”Kenraali soittaa [Britannian pääministeri Winston] Churchillille ja sanoo, että ’Se on ohi’. Churchill vastaa: ’Miten se on mahdollista? Teillä on Euroopan mahtavin armeija. Miten se voi olla ohi?’ Kenraali vastaa: ’Se on ohi’.”

Sanders, joka itse on juutalainen, ilmoitti pöyristyneensä siitä, että hänen voittoaan oli verrattu natsi-Saksan valloituksiin. Matthews päätyi pahoittelemaan suorassa lähetyksessä sanojaan.

Vain vähän Sanders-kohun jälkeen Matthews oli uudestaan rankan arvostelun kohteena. Tällä kertaa se koski sitä, miten Matthewsin katsottiin vähättelevän demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivän Elizabeth Warrenin lausuntoja seksistisellä tyylillä.

Tämän jälkeen GQ-lehden toimittaja Laura Bassett julkaisi pitkän kirjoituksen omakohtaisista kokemuksistaan siitä, miten Matthews oli käyttäytynyt häntä kohtaan vuonna 2016 ohjelman kuvauksissa.

Bassett kuvailee tekstissään, miten ennen ohjelman alkua Matthews oli saapunut hänen luokseen maskeeraushuoneeseen, tiedustellut ensin ”miksi ei ole jo rakastunut jo häneen” ja sen jälkeen kehottanut meikkaajaa lisäämää Bassettille meikkiä. ”Rakastun häneen”, Matthews oli sanonut Bassettin mukaan. Myöhemmin Matthews oli asettunut Bassettin eteen, kun tämä oli peilaamassa itseään, kehunut tämän punaista mekkoa ja tiedustellut, oliko tämä menossa ulos illalla.

Bassett kirjoittaa tekstissään, että Matthewsin kommentit tuskin ylittävät seksuaalisen häirinnän kriteerejä, mutta ne tekivät hänen olonsa epämukaviksi ja heikensivät hänen mahdollisuuksiaan tehdä työnsä hyvin.

BBC:n jutussa todetaan, että Bassettin teksti ei ole ensimmäinen kerta, kun Matthewsin on väitetty sanoneen naisista kommentteja, jotka on koettu sopimattomiksi.

Maanantaina Matthews itse pahoitteli kommenttejaan ja myönsi niiden sopimattomuuden. Hän sanoi sanoneensa aiemmin naisten ulkonäöstä kohteliaisuuksia, joiden oli virheellisesti ajatellut olevan sopivia.

”Ne eivät ole koskaan ok. Eivät silloin, eivätkä todellakaan nyt. Olen pahoillani, että olen sanonut sellaisia kommentteja aiemmin.”