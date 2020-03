Lauri Mattila (vas.) ja Juhani Haukka ovat tehneet yhdessä erilaisia taideprojekteja. He tapasivat toisensa Ylioppilasteatterissa vuonna 2008. Kuva: VISA KNUUTTILA

Oletko koskaan unelmoinut työstä, jossa työnkuvansa saisi määritellä ihan itse?

Palkkaa tulisi 2 500 euroa kuussa, verottomana. Lisäksi luontaisetuna tulisi työyhteisö, jonka jäsenet olisivat sinun laillasi omaa unelmatöitään tekeviä ihmisiä.

Iloisia uutisia: haku tällaiseen työpaikkaan on juuri käynnistynyt!

Kyse on Lauri Mattilan ja Juhani Haukan Etsitkö työtä? -taideprojektista, joka heidän mukaansa tekee työn antamisesta taidetta ja tarjoaa samalla seitsemälle onnelliselle mahdollisuuden unelmansa työn tekemiseen.

Idea sai alkunsa hieman samankaltaisen teoksen aikana kolmisen vuotta. Tuolloin kaksikko oli mukana toteuttamassa Esitystaiteen seuran Jäämatka-teosta, joka antoi yhdelle katsojalle kerrallaan mahdollisuuden tehdä matka halki Suomen, Jäämerelle saakka.

Erään kerran kaksikko sitten oli pesemässä matka-autona käytettävää autoa Helsingin Roihupellossa, kun heidän huomionsa kiinnitti pylvääseen kiinnitetty kulahtanut vaaleanpunainen lappu.

”Siinä luki ’Etsitkö töitä?’, ja sitten siinä oli puhelinnumero ja rahapussin kuva. Alettiin sitten miettimään, että olisi hienoa, jos tuollaisesta ilmoituksesta alkaisi jonkinlainen taiteellinen työnhakuprosessi”, Mattila kertoo.

Parin kehittelykierroksen jälkeen syntyi hanke, joka esittelytekstin mukaan ”luo tilan poikkeuksellisille teoille: hiljaisille, syrjäänjääneille, kiireessä kadotetuille, unelmoiduille, tekemättä jääneille, töille. Sille, mikä pitäisi tehdä. Tai sille, jota ei vielä ole”.

Työ kestää kaksi kuukautta, ja siihen haetaan netistä löytyvän kyselykaavakkeen avulla. Mattilan mukaan erikoisuudentavoittelu ei ole ammatinvalinnassa mikään itsetarkoitus.

”Ydinjuttu siinä on rehellisyys. Toki voi vaikka kuunnella omaa sydäntään kaksi kuukautta, jos siihen ei ole muuten mahdollisuutta.”

Kolmekymppinen Mattila on itse valmistunut teatteriohjaajaksi, minkä jälkeen hän on tehnyt monialaisia töitä taiteilijana. Yhden oivalluksen työstä hän koki aikoinaan ollessaan myyjänä huonekalufirmassa. Erään kampanjan aikana hän joutui kauppaamaan asiakkaille luottokortin ja kesäkaluston yhdistelmäpakettia, minkä koki moraalisesti arveluttavana.

”Siellä on sisäänvetotuotteita ja myyjän tehtävä on huolehtia siitä, että asiakkaan mukaan lähtee kalliimpi kalusto kuin mitä tämä on tullut katsomaan. Sitten se ostettiin uudelle luottokortille, mikä oli aika kyseenalaista meininkiä.”

”Opin siitä sen, ettei kannata hukata omaa aikaansa tekemällä mitä tahansa rahan eteen. Itse teen sitä taiteellista työtä, johon on intohimo, ja olen mieluummin työmarkkinatuella kuin teen sen suhteen kompromisseja.”

Ihmisiä kaksikon uudenlainen työvoimatoimisto on innostanut. Teoksesta tiedottava Facebook-postaus tavoitti jo julkaisuviikollaan yli 40 000 ihmistä, ja hakemuksia on muutamassa päivässä tullut parisataa.

Tähän mennessä hakemuksissa korostuvat aika kiireettömät ja stressittömät työt.

”Haluan mennä Béjariin ja olla kylässä. Antaa luvan sellaiseen olemiseen, jota kyläileminen tarkoitti lapsena: loputtomalta tuntuvaa aikaa, joka avautui edessä vapauden ja luovuuden tilana", eräs työnhakijoista kirjoittaa.

Toisen hakijan silmissä kimmeltää Laatokka, toinen kiertäisi kaikki Suomen linnat ja kolmas dokumentoisi maamme hiljaisia ympäristöjä.

Joku aloittaisi oman sisäisen korpivaelluksensa.

Sitten on heitä, jotka haluavat työssään auttaa toisia ihmisiä. Yksi työnhakija riemastuttaisi kanssaihmisiä kukkasilla, toinen kutoisi villasukkia pienituloisille, ja kolmas veisi taidetta syrjäseuduille.

Kuvataiteilija Inari Porkka helpottaisi matkustajien elämää linja-autoasemilla.

”Valvoisin tilaa ja voisin myös tarjota apua nettilipun ostamiseen ihmisille (yleensä vanhemmille) joilla on vaikeuksia laitteiden kanssa", hän kirjoittaa hakemuksessaan.

Suomalaisilla olisi halua toimia myös riskienhallinnan kouluttajana, kansanparantajana, klovnina, metsästäjänä, kahvilan pitäjänä, kirjailijana, vaihtoehtoisen musiikin tuottajana ja porojen kouluttajana.

Piristäjä, kuuluu yhden hakijan ammattinimike.

Hankkeen riemukkaasta lähtökohdasta huolimatta taiteilijoilla on vakava tarkoitus. Heidän mukaansa pyrkimys on kyseenalaistaa työn käsite ja irrottaa se markkinatalouden vallitsevasta hyötylogiikasta, joka tuhoaa ympäristöä ja aiheuttaa ihmisille kärsimystä.

Tekijäkaksikko muistuttaa, että tutkimusten mukaan työtä ei länsimaissa tarvitsisi tehdä kuin kolme–neljä päivää viikossa, mikäli tyytyisimme menneiden vuosikymmenten elintasoon. Silti Suomen yleisin ammatti on myyjä, ja ihmiset päätyvät omistamaan enemmän tavaraa kuin koskaan aikaisemmin.

Taiteilijat toivovatkin, että seitsemän onnekkaan työnhakijan esimerkki saisi muutkin pohtimaan mitä elämästään oikeasti haluavat.

”Tämä hanke avaa tilan, jossa mahdollistuu pohdinta työn luonteesta. Sitä kautta ihmiset toivottavasti miettivät työtä merkityksellisyyden eivätkä vain rahan kautta”, Mattila sanoo.

Haku kestää huhtikuun loppuun asti.

Hakea voivat vain ihmislajin eläimet.