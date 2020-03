Kaikki kaverit hankkivat oikeita töitä, ja niin minäkin yritin, mutta se ei oikein onnistunut, sanoo Asko Kallonen, Warner Music Finlandin kotimaisen musiikin tuotantopäällikkö.

Tänä vuonna Kalloselle tulee täyteen 27 vuotta kotimaisen musiikin tuotantotehtävissä. Hän hymyilee ja myöntää jo luovuttaneensa. ”Olen todennut, että menköön tämä elämä tässä.”

Kuljussa Tampereen lähellä kasvaneelle Kalloselle radio, perheen ainoa kodinkone, oli tie toiseen maailmaan.

Neljävuotiaan pojan suosikki oli musiikkitoimittaja Oki Pikkaraisen Nuorten sävellahja. Leikit pihalla loppuivat, kun äiti huusi ikkunasta ohjelman alkavan.

Radio oli muutenkin aina päällä. Kallonen kuunteli paljon iskelmää ja lauloi mukana.

Lempikappale oli Aikamiesten Iltatuulen viesti. Musiikkia maailmalta edustivat esimerkiksi The Monkees ja The Beatles. Jälkimmäisestä tuli myös Kalloselle se isoin juttu – pienen trauman jälkeen.

”Kotona hoitotädit twistasivat aina Beatlesin tahdissa ja murjotin toisessa huoneessa. Kun lopulta pääsin yli kidutuksesta, löysin musiikin kauneuden”, Kallonen sanoo ja nauraa.

Elämä alkoi Kannelmäessä. Sinne perhe muutti isän töiden perässä. Nuorisoa ja tekemistä riitti. Luokalta löytyi kaveri, jonka kotona oli levysoitin.

Deep Purplen ja David Bowien levyt osuivat teinipojan sieluun. ”Tuossa iässä ihminen on herkistynyt. Muistot menevät pysyvästi dna:han ihan niin kuin ensisuudelma.”

12-vuotiaana Kallonen sai akustisen Landolan. Pari vuotta myöhemmin hän osti kesätyö­tienesteillä sähkökitaran. Kotona varoiteltiin, ettei musiikista saisi ammattia. Toiveissa oli ”keskiluokan supertähteys” eli se, että poika menisi kadettikouluun tai lukisi itsensä lääkäriksi.

”Vanhemmat ovat lapsena Karjalasta sotaa paenneita, ja heidän lapsuutensa oli hyvin turvaton. Se näkyi maailmankuvassa. Meillä oli kotona kova pärjäämiseen tähtäävä kasvatus.”

1980-luvulla Kallonen ajautui bändeihin. Vuonna 1982 hän liittyi Päät-yhtyeeseen ja 1984 perusti armeijakaverinsa Aarno Alikosken kanssa Keban. Keba lähti liikkeelle katusoittofiilistelystä, mutta osallistui lopulta Rock SM -kisoihin ja tuli kolmanneksi.

Keba hajosi ja ensimmäinen lapsi syntyi 1987, joten Kallonen ajatteli aikuistua. Hän jätti kansantaloustieteen opinnot Helsingin yliopistossa ja aloitti Haaga Instituutissa.

Samalla hän teki viikonloppuja M/S Bruvikilla. Viihteelle oli tilaus, joten Kallonen aloitti Päät-yhtyeen Juhani Kannen kanssa ravintolalaivalla klubin. Kansi pyöritti baaria, Kallonen oli dj.

”Aki Sirkesalo tykkäsi musiikista ja pyysi minua radioon. Juhani kuuli sen, tuli väliin ja neuvoi minua tekemään koenauhan Rockradioon.”

Kallonen teki nauhan ja aloitti 1989 freelance-toimittajana Rockradiossa ja jatkoi Radiomafiassa Alaston kaupunki -makasiiniohjelman isäntänä. ”Silloin tajusin, etten menisi enää raflaan töihin.”

Kun Kallonen siirtyi Herätysjuhlat-aamuohjelman vetäjäksi, hän soitti usein Whitney Houstonin hittiä I Will Always Love You. Se muutti Kallosen uran suunnan.

Suomessa oli juuri aloittanut kansainvälinen levy-yhtiö BMG, josta vastasi Maija Kuusi. Whitney Houston kuului BMG:n kirjoille. Kuusi halusi artistista ison hitin myös täällä ja kiinnitti siksi huomiota hänelle vielä tuntemattoman Kallosen musiikkimakuun.

”Kuusi soitti minulle ja kysyi, kiinnostaisiko minua tulla juttelemaan kotimaisen tuotantopäällikön paikasta. Olin edellisellä viikolla lenkillä miettinyt, millaista olisi olla levy-yhtiössä töissä.”

Syksyllä 1993 Kallonen aloitti BMG:llä. Hän mietti sitäkin väliaikaisena työnä, mutta pian jokin loksahti. Kallonen huomasi käyttävänsä kaikkia niitä taitoja, joita oli ehtinyt hankkia.

”Tärkeintä on nähdä artistissa polku, jota voimme edetä ja jossa voin auttaa”, Kallonen sanoo työstään. ”Sanon rehellisesti, jos kaikki ei ole vielä kohdallaan. Jokaisella musiikintekijällä on oma juttunsa, ja juuri sen identiteetin haluan kiteyttää.”

Parhaimpia tunteita Kallosen mukaan on, kun tuottajana ­oivaltaa juuri sen, mitä pitää tehdä ja milloin joku toimii. Niin kuin esimerkiksi silloin, kun Anssi Kela Pekka ja Susi -pettymyksen jälkeen tuli vielä kerran Kallosen luo Nummela-levyn kappaleiden kanssa.

Onnistuessaan levy ja kappale ovat sillä hetkellä kuuntelijalle totta ja maailman parasta. Se osuu.

”Musiikki ja taide todistavat, että meillä on sielu. Tajuamme jotain samaa: tuolta minustakin tuntuu olla maailmassa.”