Kuvankaunis nainen jännittää lavan takana. Hänellä on kimmeltävä mekko ja pyörryttävät korot ja edessä poseeraaminen vogue ball -klubilla.

Se, että nainen seisoo kohta lavalla, on vaatinut rutkasti rohkeutta. LGBTQ-yhteisöstä löytämänsä uuden perheen ansiosta nainen sanoo olevansa ylipäätään vielä elossa.

Keletin haaveena on päästä Vogue-muotilehden kanteen.

Nainen on Kelet, ja hän kuuluu vähem­mistön vähem­mistöön, jonka arkea on sen pohtiminen, millä alueilla Helsingissä uskaltaa liikkua.

Hän on poc-transnainen eli person of color ja transnainen. Somalialaistaustaisen Keletin perhe on hylännyt hänet, koska perheen mielestä hän on ”friikki”. Puheyhteys on säilynyt ­ainoastaan yhteen veljeen.

Toimittaja Susani Mahaduran ensimmäisen dokumenttielokuvan Keletin siemen istutettiin, kun Mahadura haastatteli Keletiä transnaisen elämästä Yle Puheen Mahadura & Özberkan -ohjelmassa vuonna 2017.

Siemenestä syntyi kaksi vuotta työstetty tarina. Samalla dokumentti on aivan ainutlaatuinen kurkistus suomalaisen ­queer-alakulttuurin ballroom-yhteisöön. Dokumentin ensi-ilta oli DocPoint-festivaalilla tammikuussa 2020, ja se voitti katsojien suosikki -äänestyksen.

Selittelemätön dokumentti antaa äänen Keletille ja tämän haaveille. Syrjinnän kokemuksesta syntynyttä ballroom-kulttuuria ei sen kummemmin selitetä vaan The Gorgeous House of Gucci Finland -ryhmän jäsenten Keletin, Lolan ja Lydian voguing-harjoitukset ja kilpailuun valmistautumiset kertovat omaa tarinaansa.

Mutta mitä siis ovat vogue ball ja voguing?

Ballroom-kulttuurin juuret ovat New Yorkin 1920-luvun drag ball -tapahtumissa, joissa lähinnä valkoiset miehet esiintyivät dragissä. 1960-luvulla etenkin Harlemin afroamerikkalaisten ja latinojen queer-yhteisö otti kulttuurin omakseen kilpailuissa, joissa miteltiin matkimalla esimerkiksi filmitähtiä ja huippumalleja, siis sitä parempana näyttäytyvää elämää.

Yksi virstanpylväs sen popularisoitumisessa oli 1980-luvun lopun New Yorkin ballroom-kulttuurista kertova elokuva Paris is Burning (1990) ja samana vuonna ilmestynyt Madonnan musiikkivideo Vogue. Muotilehtien, kuten Voguen, poseerausasentoihin pysähtyvää tanssityyliä kutsutaan voguingiksi ja sitä harrastetaan vogue ball -tapahtumissa.

Kelet on klassinen kasvutarina, jossa päähenkilö löytää paikkansa.

Se on voimaannuttava kertomus, joka on syntynyt samoista lähtökohdista ja tarpeista kuin ballroom-kulttuurikin.

Kelet, TV1 klo 19.00 ja Yle Areena.