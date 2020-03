Tampereen yliopisto sopi keskiviikkona yhdessä viestintä- ja brändijohtaja Camilla Lindforsin kanssa hänen työsuhteensa päättämisestä.

Rehtori Mari Walls kertoo Helsingin Sanomille, että työsuhteen päättäminen tapahtui yhteisymmärryksessä. Sisäisen tiedotteensa tavoin hän kiittää Lindforsia ”visionäärisestä otteesta”.

”Meillä on Suomen toiseksi suurin yliopisto rakentumassa. Se on iso fuusio, ja se koskettaa myös viestinnän kenttää, jolla on valtavat paineet”, rehtori luonnehtii HS:lle.

Lindforsin korvaamisella ei pidetä kiirettä. Hänen tehtävänsä ottaa toistaiseksi viestinnän kehittämispäällikkö Katja Ayres.

”Otamme rauhallisen aikataulun. Meillä on väliaikainen järjestely, ja katsomme, millä aikataululla haemme vetovastuista henkilöä.”

Rehtori uskoo yliopiston uuden strategian auttavan.

”Rakennamme sen pohjalta viestinnän strategiaa aika nopealla aikataululla. Tarkoituksemme yliopistona on rakentaa yhdessä kestävää maailmaa.”

Viestinnässä tavoitteena on moniäänisyys.

”Olemme tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja opetuksen monialainen toimija, ja on tärkeää, että meillä on monipuolisuutta puheenvuoroissa. Ei voi olla niin, että yliopistoyhteisössä olisi vain yksiäänisyyttä.”

Tampereen yliopistossa on riittänyt kuohuja. Viime vuonna Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhdistyminen uudeksi säätiöyliopistoksi aiheutti riitaa uuden yliopiston nimestä, tietojärjestelmistä, rahasta, rehtorivalinnasta ja johtosäännöstä.

Johtosäännöstä tehtiin valitus eduskunnan oikeusasiamiehelle, ja opiskelijat turhautuivat tieto-ongelmiin, joiden vuoksi he eivät saaneet tietoa kursseista.

Alkuvuosi ei ainakaan rauhoittanut tilannetta, sillä kohuja on riittänyt suuremmissa ja pienemmissä asioissa.

Tammikuussa naureskeltiin Kauppalehdessä julkaistua ilmoitusta, jossa useat lauseet eivät tuntuneet merkitsevän mitään. Ilmoituksessa Tampereen yliopiston innovaatiojohtaja Taru Pilvi kaipaa Future Findersin kaltaisia, eri alojen rajapinnoilla itsensä likoon laittavia ihmisiä, jotka ikään kuin sytyttävät pieniä innostuksen tulipaloja. Innovaatio-sana mainittiin ilmoituksessa yli kymmenen kertaa.

Helmikuussa vastaava kielenkäyttö herätti huomiota viestintäasiantuntijan rekrytointi-ilmoituksessa. ”Supervoimasi on harvinainen kombinaatio yksityiskohtien ja suurten linjojen hahmotuskykyä. Vahvuutesi on valmius toimia määrittelemättömässä maastossa ja rakentaa itse toimiva työnkuva”, ilmoituksessa maalailtiin.

Helmikuussa tuli myös vakavampaa uutisoitavaa, kun Suomen Kuvalehti selvitti, että yliopisto kätki taannoisen rehtorihakunsa hakijat ja neuvoi hakijaa oman hakemuksensa salaamisessa. Julkisoikeuden professori Olli Mäenpää moitti menettelyä myös Helsingin Sanomissa.

Myöhemmin helmikuussa syntyi taas kohu, kun yliopiston markkinointiviestintä puuttui kaksi vuotta vanhaan opiskelijajärjestön parodiseen muunnelmaan yliopiston logosta. Vappukannanotossa opiskelijajärjestö oli ehdottanut, että yliopiston johtoon olisi valittava kirjailija H. P. Lovecraftin 1920-luvulla luoma hirviöhahmo Cthulhu. Pila huipentui siihen, että yliopiston tunnukseen oli lisätty partaa ja lonkeroita.

Markkinointiviestintä kiitti toteutuksen luovuutta, mutta muistutti, että ”yliopiston logon kasvo-osan käyttö irrotettuna muusta logosta ja sen muokkaaminen kielletty. Lisäksi tunnuksemme käyttöä suojaa tavaramerkkilaki”.

Lopputuloksena yliopiston logon parodiaversioita ilmestyi verkkoon sadoittain. Aiemmin yliopistolta ”Wau!”-kokemuksia penännyt rehtori Walls ilmoitti lopulta Yleisradiolle yliopiston toivovan, että logoa käytetään organisaation ohjeistuksen mukaisesti mutta se ”ei voi kontrolloida, millaisia muunnoksia logosta rakentuu”.

”Tähän ei ole tarkennettavaa”, rehtori sanoo nyt HS:lle.

Tampereen yliopiston logo ja rehtori Mari Walls. Kuva: Tampereen yliopisto

Opiskelijat tekivät helmikuun loppupuolella yli viidensadan nimen viestintävetoomuksen, jossa vaadittiin yliopiston julkisten verkkosivujen korjaamista ja brändin sekä logon ”pakonomaisen suojelun” sekä ”pöhinäretoriikan” lopettamista. ”Pöhinäretoriikka rapauttaa yliopiston uskottavuutta tiedelaitoksena, mikä on yliopiston ja sen julkikuvan kannalta vakava asia, johon ei voi suhtautua kevyesti tai kuitata sitä huumorilla. Olemme tieteen perusasioiden äärellä”, opiskelijat muistuttivat.

”Vetoomus nousee meidän yhteisöstä, ja siinä on asioita, jotka olemme joka tapauksessa tunnistaneet”, rehtori Walls kommentoi HS:lle.

”Uudella yliopistolla on paljon tehtävää verkkosivujen ja palvelujen kehittämisessä. Selvitetään, mitä vielä voimme tehdä, että palvelukyvykkyys saadaan tavoitellulle tasolle”, hän lisää.

Tampereen yliopiston hallituksen puheenjohtaja Ilkka Herlin ehti sanoa Suomen Kuvalehdelle, että käytetty viestinnän kulttuuri on tullut ”ihan muusta maailmasta Tampereen yliopistoon”, se ”ei ole toiminut” ja se ”aiheuttaa enemmän hajaannusta kuin rakentaa yliopistoa tai antaa yliopistosta ulospäin sellaisen kun mihin me pyrimme”.

Tämä oli jo hyvin poikkeuksellista hallituksen puheenjohtajan julkista ripitystä toimivalle johdolle. Jos viestintään kohdistuu rehtorin mukaan ”valtavia paineita”, ne eivät tainneet hallituksen puheenjohtajan ripityksestä ainakaan helpottua?

”En ehkä tähän kommentoi muutoin kuin että meillä on hyvä vuoropuhelu hallituksen puheenjohtajan kanssa”, rehtori Walls sanoo.

Väistyvä brändijohtaja Camilla Lindfors muistuttaa yliopiston sisäisessä tiedotteessa, että hänen oma taustansa on kansainvälisissä suuryrityksissä.

”Uskon, että yksityisen ja julkisen sektorin osaajilla on paljon opittavaa toisiltaan”, Lindfors kertoo.