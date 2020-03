Draama

Elämää kuoleman jälkeen (Livet efter döden), ohjaus Klaus Härö. Pääosissa Peik Stenberg, Lena Labart, Martin Paul. 80 min. ★★★★

Jotkut ohjaajat tekevät isoja elokuvia pienistä aiheista. Klaus Härö tekee pieniä elokuvia isoista aiheista.

Usein Härön kuvauksen kohteena on perhe, sen dynamiikka ja sisäiset ristiriidat. Näin oli ohjaajan edellisessä elokuvassa Tuntematon mestari ja niin on myös tässä uutuudessa.

Elämää kuoleman jälkeen ei tarkastele kuolemanjälkeistä elämää, vaan sitä, millaista on, kun vaimo, äiti ja tytär on kuollut. Poika ja äidin äiti haluaisivat surra vainajaa yhdessä tämän ystävien, työtovereiden ja sukulaisten kanssa; aviomies ja isä tahtoo pitää surun tiukasti tarkasti rajatussa perhepiirissä, johon eivät hänen mielestään kuulu kuin hän itse ja jo aikuinen poika.

Eletään ruotsinkielisellä maaseudulla, mutta isä Nisse (Peik Stenberg) on mitä suomalaisin keski-ikäinen jäärä. Hän ei ole lainkaan kosketuksissa omiin tunteisiinsa, eikä halua vaimon työtovereita ja ystäviä tämän hautajaisiin, koska ei ole milloinkaan vaivautunut tutustumaan heihin. Nisse käpertyy omaan suruunsa ja ottaa vaimon kuoleman yksityisasiana. Hänelle hautajaisiin kuuluvat rituaalit ovat vain kiusallista touhotusta.

Nissen elämää sotkee vielä hänen isosiskonsa Elsan (Lena Labart) ilmestyminen paikalle. Elsa sanoo haluavansa tukea veljeään tämän surussa, mutta tosiasiassa Elsa haluaa palata lapsuudenkotiinsa ja sen tunnelmaan.

Härön omiin nuoruudenkokemuksiin perustuva Elämää kuoleman jälkeen on pitkälti elokuva paikalleen jämähtämisestä, kykenemättömyydestä jatkaa eteenpäin. Nisse koteloituu suruun välttääkseen kaikkea, minkä kokee kiusalliseksi ja epämieluisaksi. Elsa etsii lapsuudenkodistaan sirpaleita vanhasta onnesta, jota nykytodellisuus ei vastaa. Ainoa, joka näkee tilanteen sellaisena kuin se on, on Stefan-poika (Martin Paul). Hän on valmis käsittelemään suruaan yhteisöllisesti ja sitten jatkamaan elämää.

Härö vie katsojan sellaisen tilanteen eteen, johon suuri osa meistä jossain vaiheessa joutuu. Arkisten detaljien ja dialogin kautta hän analysoi henkilöidensä tunteita ja asenteita läheisen kuoleman jälkeen terävästi mutta ymmärtäväisesti.

Draamassa on vain muutama henkilö, ja tapahtumapaikatkin ovat vähäisiä, mutta kokonaisuus on silti hyvinkin osiensa summa. Aina ei tarvita laajaa henkilögalleriaa ja tapahtuma-alaa, jotta jotain olennaista ihmiselosta välittyisi katsojalle. Arjen oivaltavassa kuvauksessa on oma vahvuutensa.

Näyttelijät lienevät suomenkieliselle yleisölle aika tuntemattomia, mutta he tekevät työnsä aivan mainiosti, etenkin sisaruksia esittävät Stenberg ja Labart, jotka peilaavat hienosti lapsuudenaikaisen läheisyyden muuttumista aikuisuuden kaunojen kautta lähestulkoon toisistaan vieraantumiseksi.

Nisse on tarinan polttopiste, varsin tunnistettava hahmo. Hänen havahtumisensa tajuamaan, ettei ihminen ole saari, toteutuu Härön ohjauksessa yksinkertaisen selkeästi ja kauniisti.

Toivottavasti ruotsinkielisyys ei karkota katsojia elokuvalta, josta voi jo nyt sanoa, että se on vuoden parhaita kotimaisia.