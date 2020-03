Juuri nyt viihde­maailmassa tapahtuu suuria asioita. Syynä on koronavirus, joka on pakottanut niin tapahtuman­järjestäjät kuin elokuva­yhtiötkin muuttamaan suunnitel­miaan lennosta.

Seuraukset saattavat olla koko alalla järisyttävät.

Vulture-sivusto on perannut siirryttyjä tai kokonaan peruttuja suurtapahtumia, ja lista ulottuu Mariah Careyn, Green Dayn ja Avril Lavignen konserteista Lontoon ja Leipzigin jättimäisiin kirjamessuihin. Kaikkiaan puhutaan satojatuhansia tai jopa miljoonia ihmisiä koskevista peruutuksista.

Lisäksi useat ammattilaistapahtumat ovat ongelmissa. Amazon, Apple ja Netflix, Twitter ja TikTok ovat peruneet osallistumisensa suureen elokuvien, interaktiivisen median ja musiikin SXSW-festivaaleille Teksasissa, ja vastaavia päätöksiä on tehty muun muassa pelinkehittäjien ja muotisuunnittelijoiden tapahtumissa Yhdysvalloissa.

Liipasimella ovat myös suuret elokuvaensi-illat. Suurin ruumis on ehdottomasti uusi James Bond -elokuva No Time to Die, joka siirretään huhtikuusta marraskuulle.

Kasvosuojalla varustautunut nainen kulki James Bond -elokuvajulisteen ohi Bangkokissa helmikuussa. Uusimman Bond-elokuvan ensi-iltaa on siirretty tartuntariskitilanteen vuoksi. Kuva: Mladen Antonov / AFP

Tuottajat kertovat päätyneensä julkaisupäivän siirtoon ”pohdittuaan kattavasti kansainvälisten elokuvamarkkinoiden tilannetta”, mikä viittaa tyhjiin teatterikatsomoihin Aasiassa. Kiinassa elokuvateatterit on suljettu kokonaan, ja Deadlinen mukaan monissa muissakin Aasian maissa lipputulot ovat romahtaneet viimevuotiseen verrattuna.

New Yorkissa Warner Bros puolestaan siirsi Superman: Red Son -animaatioelokuvan ensi-iltaa ”koronavirukseen liittyvien huolien takia”.

Uhan alla ovat myös uusin Fast and Furious -elokuva F9 ja Disneyn tuleva Mulan, mistä on ennakoitu lapsiperheiden hittiä ympäri maailmaa.

Euroopassa koronapelko on odotetusti vaikuttanut perinteiseen elokuvamaahan Italiaan, jossa elokuvateatterit ovat Aasian maiden lailla tyhjentyneet. Ranskassa puolestaan on peruttu jättimäiset televisioalan MipTV-messut, jotka oli tarkoitus järjestää vajaan kuukauden päästä Cannesissa.

Samalla yltyivät huhut toukokuun alkupuolella alkavien Cannesin elokuvafestivaalien peruuntumisesta. Cannesin legendaariset elokuvajuhlat ovat maailman tärkein ja seuratuin elokuva-alan tapahtuma, joilla on valtava merkitys tulevien elokuvien lanseeraamisessa.

Torstai-iltapäivänä elokuvajuhlat toisin ilmoitti, ettei näillä näkymin tapahtumaa olla perumassa.

Myös klassinen musiikki on saanut maksaa kalliisti viruksesta. HS kertoi aiemmin tällä viikolla suljetuista oopperataloista Italiassa sekä Santtu-Matias Rouvalin johtaman Göteborgin sinfoniaorkesterin kahden viikon Japanin-kiertueen peruuntumista.

Vielä tällä hetkellä on epäselvää, miten käy toukokuussa Rotterdamissa järjestettävien Euroviisujen. Hollannissa ei vielä ole rajoituksia suurten tapahtumien väkimäärille, mutta esimerkiksi Ranskassa ja Sveitsissä Euroviisut jäisivät jo nykymääräysten mukaan järjestämättä.

Oma huolenaiheensa ovat kesällä järjestettävät jättifestivaalit eri puolilla maailmaa.

Tapahtumajärjestäjien ja elokuva-alan kärsiessä voittajat saattavat löytyä televisioyhtiöistä. Jos koronavirus jatkaa leviämistään, ihmiset linnoittautuvat yhä vahvemmin sisätiloihin. Kasvavan pelon onkin arvioitu hyödyttävän suuria suoratoistojättejä, kuten Netflixiä.

Riehaantuessaan virus saattaakin muuttaa pysyvästi voimasuhteita viihdeteollisuudessa.

Jossain vaiheessa televisiokanavilla tosin voi olla entistä vähemmän tarjottavaa. Vulturen mukaan Unelmien poikamiestyttö -sarjan tuottajat ovat jo peruuttaneet kuvaukset Italiassa viruksen takia ja Amazing Racen tuottajat teki saman päätöksen Britanniassa ja Skotlannissa.

Pysähdyksissä ovat myös Mission: Impossible 7 -elokuvan kuvaukset Venetsiassa.

Lasku on joka tapauksessa valtava. Jo tässä vaiheessa asiantuntijat ovat arvioineet, että koronavirus saattaa maksaa elokuvateollisuudelle viitisen miljoonaa euroa, puhumattakaan kaikista muista kulttuurinlajeista oheistuotteineen.

Lähiviikot näyttävät, kuinka mahdottomaksi tehtäväksi tappioiden sulattaminen eri tahoille koituu.