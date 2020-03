Draama

Les Misérables, ohjaus Ladj Ly. Pääosissa Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Zonga, Issa Perica, 102min, K16. ★★★

Kun Les Misérables -niminen elokuva oli edellisen kerran ohjelmistossa (vuonna 2013), Viktor Hugon romaanista oli muokattu anglosaksisin voimin pompöösi musikaali, jossa näyttelivät Hugh Jackman ja Anne Hathaway. Sittemmin tarinasta on esitetty tv:ssä myös brittien tekemä kuusiosainen sarja.

Uusi Les Misérables on ranskalaista tekoa ja irronnut sekä hugolaisesta 1800-luvusta että viihdemusikaalista. Tämä ”versio” Kurjista on runollista sosiaalista realismia eikä se varsinaisesti seuraa Hugon tekstiä. Osuvampi vertailukohta olisi amerikkalaisromaani Vihan kadut, jossa Ryan Gattis kuvasi Los Angelesin rotusotaa 1992.

Malilaistaustaisen Ladj Lyn ohjaama elokuva on pamfletti nyky-Ranskasta, jossa 2000-luvun kurjia pariisilaisessa esikaupungissa katsoo humanisti, joka näkee gettoon unohdetun väen vertaisinaan. Elokuva on monin paikoin dokumentilta vaikuttava kuvaus eikä niinkään analyysi syistä, miksi esikaupunki on sellainen kuin on.

Klassikkoromaani antaa elokuvalle tulkintakehyksen, mutta tärkeämmät kiinnekohdat ovat lähempää historiasta: vuoden 2005 Ranskan mellakoissa sekä vuodelta 2018, jolloin Ranska voitti jalkapallon maailmanmestaruuden.

Ly on sijoittanut elokuvansa tapahtuvaksi loppuottelun iltana ja sen jälkeen. Marseljeesin vielä raikuessa Ly vie kameransa Pariisin keskustasta sivummalle tallentamaan Ranskaa, joka on jakautunut kuppikuntiin. Paikka on Pariisin esikaupunki Montfermeil, jonne Victor Hugo 200 vuotta sitten kirjoitti Kurjat tapahtuvaksi.

Ohjaaja on siellä omalla maaperällään. Montfermeilin monitoimitalolla Ladj Ly sai ensioppinsa elokuvantekijänä. Ura alkoi dokumentaarisilla lyhytelokuvilla, ja yhdessä aiemmista elokuvistaan Ly dokumentoi vuoden 2005 mellakointia alueella.

Les Misérables on Lyn ensimmäinen pitkä fiktio ja yritys selittää, millaista elämää Ly ja ystävänsä ovat esikaupungissa eläneet.

Ohjaaja Ly on kertonut elokuvan pohjaavan hänen omiin kokemuksiinsa. Hän on itse muun muassa joutunut poliisin pysäyttämäksi ja etsinnän kohteeksi ensimmäisen kerran kymmenvuotiaana.

Elokuvassa kenttätyötä tekevät poliisit ovat oma jenginsä siinä missä romanien sirkusseuruekin, muslimiveljeskunta kuin teinityttöjen rinkikin. Merkillepantavaa on, että lähes kaikki toimijat elokuvassa ovat miehiä.

Päähenkilö on Issa, nuori rötöstelijä, joka on jo varhain saanut roolin syntipukkina. Näkökulmahenkilönä toimii esikaupunkialueelle komennuksen saava poliisi, jonka kautta tuodaan esiin virkavallan rasismi, seksismi ja väkivaltaisuus. Ja elokuva näyttää vain poliisien epärehellisen päivävuoron. Yövuoro on hampaisiin asti aseissa.

Les Misérablesin korttelistossa väki tuntee toisensa eikä mikään jää pimentoon. Kulmakunta on rujo, mutta täynnä iloa, sosiaalisuutta, leikkiä ja veljeyttä.

Onko kuva romantisoiva? Oman poikansa ohjaaja Ly on roolittanut naapurustoa havainnoivaksi kiltiksi Buzz-pojaksi, tietenkin kamera kädessä.

Voiko elokuvantekijältä vaatia yhteiskunnallista uudistusohjelmaa? Elokuva ei tunnu tuomitsevan vaimonhakkaajia, ei islamistitaistelijoita eikä valtaansa väärin käyttäviä poliisejakaan. Kaikkia yhdistää Montfermeil ja sen niukka arki. He ovat veljiä köyhyydessä. Syypää ongelmiin on muualla, kaupungin vauraimmissa kortteleissa.