Animaatio

Eteenpäin, ohjaus Dan Scanlon. Äänirooleissa Chris Pratt / Riku Nieminen, Julia Louis-Dreyfus / Hanna Kaila, Tom Holland / Henri Piispanen, Octavia Spencer / Sanna Saarijärvi, Mel Rodriguez / Stan Saanila. 103 min. K7. ★★★

Poissaolevan isän tematiikkaa on tavallaan helpointa käsitellä niin, että isää ei vain enää ole. Varsinkin lastenelokuvassa.

Dan Scanlonin ohjaamassa Pixar-animaatiossa tarina lähtee siitä, että kahden pojan isä on kuollut ja äiti pärjäilee heidän kanssaan yksin. Perhe elää velhojen ja muiden fantasiaolentojen asuttamassa pikkukaupungissa, ja äiti seurustelee nyttemmin paikallisen poliisin kanssa.

Taikavoimat saavat aikaan sen, että pojille tarjoutuu mahdollisuus tavata isänsä vielä kerran, yhden päivän ajan. Loitsun kanssa tulee kuitenkin pientä häikkää, ja isästä ilmestyy esiin pelkästään alaruumis.

Pojilla on vuorokausi aikaa saada pääpuolikin näkyviin, ja he lähtevät toivottomalta tuntuvalle seikkailulle, joka täyttää kaikki pähkähullun fantasiasadun lupaukset. Huonoimmillaan odotetusti, parhaimmillaan hulvattoman hauskasti.

Isä pysyy veljesten mukana, joskin vaikeasti kuljetettavana. Äitikin lähtee liikkeelle omia reittejään ja lyöttäytyy yhteen lähes voittamattoman Mantikorin kanssa. Energiaa irtoaa sekä miehistä että naisista.

Tarinan varsinainen ydin on kuitenkin veljeksissä. Ian/Iikka on hentoinen, siis ei-miehekäs poika, joka jää sivuun porukoissa. Barley/Aaro taas on muuten omalaatuinen tyyppi rämine pakuineen. Kumpikaan ei oikein kykene tukemaan toista tarpeeksi.

Tässä on Hollywood-tyyliin tietenkin se perinteinen tausta-ajatus, että pojasta ei kasva miestä ilman isän mallia, jota sitten epätoivoisesti elvytetään. Pisteet kuitenkin siitä, että asetelmaa edes möyhennetään.

Ensin esittämällä äiti hyvänä tyyppinä mutta ennen kaikkea syventämällä veljesten keskinäistä suhdetta. Loppuratkaisu on hieno ja koskettava.