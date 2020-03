Komedia

Emma, ohjaus Autumn de Wilde. Päärooleissa Anya Taylor-Joy, Johnny Flynn, Bill Nighy, Mia Goth, Miranda Hart, Josh O’Connor, Callum Turner. 125 min. S. ★★★

Jane Austen kestää aikaa, on kestänyt jo 200 vuotta. Emma-romaani julkaistiin vuonna 1815.

Emma on terävän sarkastinen tarina nuoresta naisesta, joka haluaa sotkeutua koko lähipiirinsä ihmissuhteisiin. Hän uskoo olevansa missiossaan erehtymätön.

Samaan aikaan Emma itse välttelee naimakauppoja ja rakastumistakin. Hän on leski-isän tyttö, eikä halua jättää tätä yksin. Jumalan asemaan asettunut Emma alkaa kuitenkin tehdä virheitä, pahoja virheitä. Hybriksessään hän lähes tuhoaa ystävänsä Harrietin elämän.

Austenin katse läpäisee englantilaisen yläluokan kepeän pintakuoren, ja jäljelle jää surullisia ihmishahmoja, joilla on liian paljon joutilasta aikaa, mutta jotka kuitenkin ansaitsevat hyvän elämän ja sen rakkaudenkin.

Lähes satiirin mittasuhteisiin paisuva tarina on rakennettu niin taitavasti ja yllätyksellisesti, että se käy sellaisenaan toteutettavaksi vielä nykyäänkin. Tämä tulee jälleen kerran todistettua.

Autumn de Wilden ohjaus on vasta toinen Emma-elokuva, mutta tv-sovituksia siitä on nähty jo BBC:n alkuhämäristä saakka. Edellisessä elokuvassa vuodelta 1996 Emmaa näytteli Gwyneth Paltrow. Sitä vuotta aiemmin valmistunut mainio Clueless-komedia oli vapaa muunnelma Austenin romaanista.

Uusin Emma on amerikkalaisen ohjaajansa esikoiselokuva, ja siinä näkyy hänen taustansa valokuvaajana ja mainosalalla. Elokuva on niin herkullisen värinen, että sen voisi syödä. Pukuja tekee mieli kosketella, kukkia haistella. Kaikki on viritetty äärimmäisen aistilliseksi.

Pääroolissa nähdään nukkemaisen kaunis Anya Taylor-Joy, joka totta kai osaa myös näytellä, mutta ei kuitenkaan niin älykkäästi kuin Emman hahmo antaisi mahdollisuuden. Vastanäyttelijä Johnny Flynn on perinteinen Austen-mies: ei herätä heti huomiota mutta osoittautuu rakastettavaksi.

Sivurooleissa nähdään hienoja valintoja. Bill Nighy on takuuvarma klassikkonäyttelijä Emman isänä. Koomikko Miranda Hart on hillitön ja liikuttava neiti Batesin hössöttävässä roolissa. Paras kaikista on kuitenkin Mia Gothin liian uskollinen Harriet-parka. Goth taiteilee hänestä koomisen uhrin perikuvan.

Emma tarjoilee ylettömästi visuaalista nautintoa, mutta ilman Jane Austenin aina vain yhtä nerokasta tekstiä se olisi aika tavallinen moderni pukudraama. Jokainen sukupolvi ansaitsee Emmansa, ja nyt se näyttää ja tuntuu tältä.