Tristram Hunt, (s. 1974), johtaa maailman suurinta ja arvostetuinta designmuseota eli britti-instituutio Victoria and Albertia. Sen kokoelmissa on uskomattomat 2,5 miljoonaa esinettä noin 5 000 vuoden ajalta. Ja kokoelmat karttuvat. Johtaja joutuu jonkin verran pohtimaan ihmisen ja esineiden suhdetta.

Huntin mielestä nyt on meneillään eräänlainen ”materiaalisten esineiden oheneminen”: osa ennen niin rakkaita tavaroita yksinkertaisesti häviää, koska digitaaliset palvelut korvaavat ne.

Jokainen tietää esimerkkejä omasta arjestaan. Äänilevyt sekä video- ja dvd-levyt on hävitetty monesta kodista, ja saman kohtalon ovat hyvää vauhtia kokemassa kirjatkin äänikirjojen yleistyessä. Kirjanrakastajia ovat jo kauan ihmetyttäneet sisustuslehtien kuvat, joista kirjahyllyt loistavat poissaolollaan. Japanilaisen Marie Kondon suosio näkyy Britanniassakin täyttyvinä kierrätyskeskuksina.

”Lasi, lasi, lasi”, se tulee Tristram Huntilla ensimmäiseksi mieleen sanaparista Finnish Design. Hänet kuvattiin Designmuseon Keräilijät & kokoelmat -näyttelyssä. Se on avoinna 15. maaliskuuta asti. Kuva: Toivo Heinimäki / HS

”Minimalistinen estetiikka miellyttää ja laitamme esille säästeliäämmin esineitä kuin ennen – ja kenties arvokkaampia”, Hunt sanoo. Maku on muuttunut. Toisaalta vanha tekee myös kauppansa. Ekologisuudella on roolinsa siinä, millaisia esineitä ja vaatteita suosimme. Vintagevaatteet ja käsin tehdyt huonekalut kestävät katseita ja kulutusta.

”Design kiinnostaa ihmisiä, ja tuo kiinnostus näkyy museoissa, televisiossa ja lehdissä”, Hunt sanoo.

Ikea-kausi on hänen mukaansa Britanniassa tulossa tiensä päähän, muutamaa tavarataloa ollaan sulkemassa. ”Ikealla on ollut tärkeä merkitys hyvän designin demo­kratisoinnissa. Tosiasiahan on, että suurimmalle osalle ihmisistä hyvä design on tavoittamattomissa korkean hinnan takia.”

Hunt on taustaltaan historian tutkija ja poliitikko, Labour-puolueen kansanedustaja. Hänen mukaansa brittipolitiikka on paljon enemmän juuttunut menneeseen kuin museoala, mikä tuli hienoisena yllätyksenä V&A:n johtoon siirtyessä vuonna 2017.

”Museon suhde menneeseen on energisen kriittinen”, hän vertaa. Poliitikon tausta – ja asema julkisen instituution virkamiehenä – kuultaa välillä puheessa. Hunt ei esimerkiksi lähde määrittelemään, mikä nykyään edustaisi ’huonoa makua’ eli millaisia esineitä laitettaisiin esiin Chamber of Horrors -kabinetissa.

Tuollaisella kauhukabinettiotsikolla varhainen V&A esitteli opetusmielessä designia, jota kunniallisen britin kannatti ehdottomasti välttää. Johtajana oli tuolloin Sir Henry Cole (1808–1882). Cole ei esimerkiksi pitänyt siitä, että kuoseissa jäljiteltiin luontoa, sillä luonto on ylittämätön.

”Tuskin löytyy museojohtajaa, joka nykyään ryhtyisi moiseen hyvän maun määrittelyyn”, Hunt nauraa.

Mitä esineisiin tulee, hän itse ei ole varsinaisesti mikään konmarittaja, ei edes minimalisti. ”Olen ehdottomasti maksimalisti – joka on naimisissa minimalistin kanssa”, Hunt nauraa. ”Ja tästä seuraa jatkuvaa taistelua!”

Keräilijä-Huntia kiinnostaa keramiikka, erityisesti sinivalkoinen Staffordshiren posliini. Kotona Huntin valtakuntaa on hänen työhuoneensa, josta ei puutu pikkuesineitä. Koko muussa huoneistossa vallitsee kuulemma vaimon ankarasti hallinnoima seesteisyys.

Haastattelua tehdään Designmuseossa. Hunt on kuullut täkäläisestä ajatuksesta yhdistää Arkkitehtuurimuseo ja Designmuseo ja pitää sitä loistavana.

”Olisi kyllä iso virhe, ellei Suomen kaltaisessa maassa olisi maailmanmitassa johtavaa designin ja arkkitehtuurin museota”, Hunt sanoo. ”Suomen tarina” yhdistyy hänen mielestään nimenomaan designiin lasista pelisuunnitteluun, keramiikasta vaatteisiin sekä arkkitehtuuriin. ”Paljon Helsinkiä tässä mielessä vähäisemmillä kaupungeilla on omat lippulaivamuseonsa.”

Ja: ”Oma alan museo Helsingissä on ideana valtavan paljon parempi kuin Guggenheimin laskeutuminen tänne”, Hunt sanoo.

”Designin sosiaalista ja kulttuurista merkitystä esimerkiksi Suomen kaltaisessa maassa ei pidä vähätellä”, Hunt sanoo ja ylistää vilpittömän innostuneen oloisesti ilmapiiriä, joka on onnistuttu luomaan Helsinki-Vantaan lentokentälle, pääasiassa puuta käyttämällä. ”Tunnelma tarttuu välittömästi!”

Kunnianarvoisa V&A porskuttaa mukavasti, ja etenkin muotiin keskittyvät näyttelyt tekevät yleisöennätyksiä. ”Kaikkien ­aikojen suosituin näyttelymme oli Christian Dior”, Hunt sanoo. Ranskalaisen new lookin isän näyttelyn kestoa pidennettiin suuren kysynnän takia, ja kaikkineen se sai peräti 594 994 katsojaa. Hyvin suosittuja ovat olleet myös esimerkiksi David Bowie- ja Pink Floyd -näyttelyt sekä äskettäin esillä ollut brittimuotisuunnittelija Mary Quantin tuotantoa esittelevä näyttely. Se jatkaa V&A Dundeehen, skottipainotuksin.

V&A Dundee Skotlannissa avattiin syyskuussa 2018. Museon suunnitellut japanilainen Kengo Kuma, joka otti inspiraation Skotlannin rantakallioista. Kuva: Hufton Crow

Ensimmäinen Englannin ulkopuolella sijaitseva V&A eli V&A Dundee Skotlannissa avattiin näyttävästi vuonna 2018, ja suunnitteilla on valtava, uudenlainen V&A Lontooseen eli V&A East. Se tulee lähelle Lontoon Olympiapuistoa, joka valmistui vuoden 2012 kisoihin.

Suunnaton, yli 8000 neliömetrin V&A East on rakenteilla Itä-Lontooseen. Rakennusten suunnittelija on dublinilainen O’Donnell + Tuomey -arkkitehtitoimisto. V&A Eastin on määrä valmistua vuonna 2023. Kuva: O’Donnell + Tuomey / Ninety90

”Lontoo on osannut käyttää olympialaisten perinnön hyödykseen”, kehaisee Hunt.

”Stadion on ahkerassa käytössä, ja sen ympäristöön on syntymässä myös vahva kulttuurinen keskittymä. Sadler’s Wells -tanssiteatteri muuttaa sinne, BBC:n orkesteri samoin. Lähettyville rakennetaan asuinrakennuksia kovaa kyytiä ja London College of Fashion muuttaa sinne, samoin British Council”, Hunt luettelee.

Näiden tahojen kanssa aiotaan tehdä yhteistyötä, ja sopimus on jo olemassa myös yhdysvaltalaisen jätin Smithsonian-instituutin kanssa.

Saavutettavuus ja integraatio vilahtelevat Huntin puheessa. Uusi museokokonaisuus halutaan suunnata niille lontoolaisille, joita ei saavuteta muuten.

”Itä-Lontoossa on Lontoon nuorin, nopeimmin kasvava ja taustaltaan kirjavin väestö. Osa heistä ei koskaan ylittäisi kynnystä matkata South Kensingtoniin”, Hunt sanoo. Uudella kaksiosaisella museokompleksilla on hänen mukaansa kaksi pää­tavoitetta: helppo pääsy V&A:n valtavien kokoelma-aarteiden äärelle ja uusi ja uljas Stratford Waterfront -museo, jonka näyttelyt rakennetaan pikemminkin temaattisesti kuin esineiden materiaalin mukaan.

Kokoelmat pääsevät entistä paremmin esiin tulevassa V&A East -museossa. – Havainnekuva Kuva: Diller Scofidio + Renfro

Varastokokoelmatkin pääsevät paremmin esiin, ja yleisö voi halutessaan myös tilata esineitä näytteille, Hunt sanoo. ”Ja näyttelyvieraat pääsevät eri tavalla kulissien taakse kuin aiemmin. Esimerkiksi konservaattoreiden työ tulee näkyväksi.”

Skotlannin V&A Dundeen kohdalla yleisötyö alkoi jo viisi vuotta ennen rakentamista.

Skotlannin maaseutua kiersi bussi, joka esitteli skottisuunnittelua ja tulevaa hanketta. ”On ­aivan ratkaisevan tärkeää rakentaa ja välittää kertomus siitä, mistä museossa on kyse”, Hunt sanoo. ”Sitouttaa ihmisiä, luoda ylpeyttä omasta designista.”

Merellisyys on vahvasti läsnä Dundeessa Skotlannissa sijaitsevassa V&A-museossa. Kuva: Hufton Crow

Taloudellisesti V&A Dundee on osoittanut Huntin mukaan menestykseksi. ”Niin sanottu Bilbao-efekti on toteutunut siellä”, Hunt sanoo. Bilbao-efektillä tarkoitetaan kulttuuri-instituution tuomaa piristysruisketta hiipuvalle teollisuuskaupungille. Näin tapahtui Pohjois-Espanjan Bilbaossa, kun sinne avattiin wau-arkkitehtuurillakin huomiota herättänyt Guggenheimin museo vuonna 1997.

Kehuttuun Oodiin Hunt ei ollut vielä ehtinyt nopealla Helsingin-vierailullaan. Oodi-kirjastoa ja V&A Dundeeta yhdistää ajatus siitä, että rakennus on myös kansalaisten olohuone, jolloin joudutaan tekemään myös kompromisseja.

”Museoihmisenä sitä aina toivoo, että esineitä saataisiin näytteille mahdollisimman paljon, mutta toisaalta torimainen tunnelmakin on tärkeä”, Hunt tasapainoilee tottuneen poliitikon tyyliin. ”Tärkeää on löytää oikea balanssi.”

Havainnekuva tulevan V&A East -museon sisätiloista. Kuva: Diller Scofidio + Renfro