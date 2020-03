Amerikkalaisen Hachette Book Groupin työntekijät marssivat torstaina ulos vastalauseena yrityksen päätökselle julkaista ohjaaja Woody Allenin omaelämäkerta. Allenin omaelämäkerta Apropos of Nothing on määrä julkaista huhtikuun alkupuolella.

Asiasta kertoi muun muassa Vulture. Työntekijät perustelivat mielenilmausta sillä, että he halusivat osoittaa tukeaan ”Ronan ja Dylan Farrow’lle sekä muille seksuaalista hyväksikäytöstä selvinneille.

Allenilla on ollut ongelmia löytää kustantajaa muistelmilleen. New York Timesin viime vuoden puolella julkaiseman artikkelin mukaan Allen on yrittänyt kaupitella muistelmakäsikirjoitustaan useille suurille kustantajille, mutta turhaan.

Työntekijöiden ohella julkaisupäätöksestä ovat närkästyneet Allenin lapset. Mia Farrow’n ja Allenin yhteinen poika Ronan Farrow ilmoitti katkaisevansa välinsä omaan Little, Brown and Company -kustantajaansa, joka on osa Hachette Book Groupia.

Kustantamo julkaisi viime vuonna hänen teoksena Catch and Kill, joka kertoo, kuinka valtaan päässeet miehet, kuten Weinstein tai Allen, pystyvät käyttämään asemaansa hyväkseen.

Tutkivana journalistina ansioituneen Farrow’n kirjoitukset The New Yorker -lehteen olivat osana paljastamassa seksuaalisen hyväksikäytön syytöksiä koskien Harvey Weinsteinia.

Twitter-viestissään Ronan Farrow paheksuu myös sitä, ettei kustantamo ole tarkistanut faktoja Allenin omaelämäkerrasta eikä hankkinut kommentteja muilta asianosaisilta.

Allenin epäsuosion taustalla ovat hänen adoptiotyttärensä Dylan Farrow’n esittämät syytökset seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Farrow’n mukaan hyväksikäyttö tapahtui 1992, kun hän oli seitsemänvuotias.

Tapausta tutkittiin pitkään, mutta syytteitä Allenia vastaan ei koskaan nostettu. Farrow otti asian uudelleen esiin #metoo-liikehdinnän aktivoiduttua.

Myös Dylan Farrow on ilmoittanut olevansa järkyttynyt muistelmien julkaisusta, jota hän pitää ”petoksena veljeään kohtaan”.

Woody Allen on yrittänyt paikata mainettaan useaan kertaan epätoivoisesti. Puhuessaan viime vuoden syyskuussa A Rainy Day in New York -elokuvansa Ranskan-ensi-illassa hän vakuutti tukeaan #metoo-liikkeelle, mutta ei ottanut kantaa adoptiotyttärensä tapaukseen.

Aiemmin ohjaaja on ilmoittanut, että viranomaiset totesivat jutun perättömäksi 25 vuotta sitten ja kiistänyt syytökset.

Allenille kuohunta tapauksen ympärillä on käynyt kalliiksi, sillä hän on menettänyt Hollywoodin kunnioituksen lisäksi myös yritysten tuen. Viime vuonna Amazon purki hänen kanssaan tekemänsä viiden elokuvan levityssopimuksen.

Ohjaaja on naimisissa Mia Farrow’n toisen adoptiotyttären Soon Yi Allenin kanssa.